El precio de la cesta de la compra sigue estable en Castilla-La Mancha pese a las subidas del plátano y la naranja

El precio de la cesta de la compra en Castilla-La Mancha se ha mantenido estable durante el mes de junio, según el informe del Observatorio de Precios en Consumo de Castilla-La Mancha, aunque con importantes variaciones en los productos frescos, especialmente en frutas y hortalizas.

El estudio, impulsado por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con CAVE-CLM, analiza la evolución de los precios de 61 productos en 36 supermercados de las cinco provincias de la región.

Entre las subidas más destacadas en fruta, el plátano canario mantiene su tendencia alcista con un incremento del 9,5 %, mientras que la naranja de mesa sube un 10 % y el limón un 3 %, coincidiendo con el final de la campaña citrícola.

En cambio, varios productos hortofrutícolas registran descensos significativos, con bajadas del 20,4 % en el pimiento italiano, del 20,3 % en el tomate de ensalada y del 17,4 % en el brócoli, impulsados por la mayor oferta propia de la temporada.

El precio de llenar la nevera

En el apartado de carnes, los precios se mantienen relativamente estables, con ligeros incrementos en el pollo y el entrecot, mientras que productos como el jamón cocido y la pechuga de pavo bajan más de un 3 %. El informe también destaca las notables diferencias de precio entre establecimientos en productos como la costilla fresca de cerdo.

El mercado del pescado continúa mostrando volatilidad: el boquerón sube un 5,3 % y las sardinas superan el 10 % de incremento, mientras que el salmón cae cerca de un 3 %.

En los productos de despensa no se observan grandes variaciones, con estabilidad en el aceite de oliva y descensos en el chocolate negro y el arroz. Por su parte, el queso manchego DOP sigue siendo uno de los productos con mayor dispersión de precios entre supermercados.

En el ámbito de productos del hogar, se registran ligeros incrementos, destacando el lavavajillas manual, que supera el 2 % de subida. El gel de ducha mantiene también una gran diferencia de precios entre establecimientos, con valores que oscilan entre 0,99 y 2,30 euros.

El informe subraya que el seguimiento mensual permite consolidar una serie temporal útil para detectar tendencias y posibles tensiones en la cesta básica de los consumidores de la región, reforzando la utilidad del Observatorio de Precios en Consumo para el análisis económico y social.