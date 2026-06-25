El PIB de Castilla-La Mancha crecerá un 2 % en 2026 por el récord exportador y el despegue del mercado inmobiliario

El informe Previsiones Económicas de Castilla-La Mancha, publicado por Unicaja, ha estimado para 2026 un incremento anual del PIB de Castilla-La Mancha del 2 %, algo por debajo del 2,2 % del conjunto de España. Respecto a 2027, el grupo de estudios de la entidad financiera augura una mejora del 1,8 %, el mismo dato que la media nacional.

Durante 2025, la economía regional mantuvo un crecimiento sólido que impulsó la actividad creciente de la segunda mitad del año y se nutrión de los aportes de la demanda interna, las exportaciones y el empleo. Del último ejercicio completo, cabe reseñar el acelerón registrado en el cuarto trimestre: desde octubre a final de año el PIB se ha estirado un 0,8%, cuatro décimas más que entre julio y septiembre.

La demanda interna ha protagonizado una parte importante del repunte. El consumo privado ha experimentado un tono positivo que, incluso, se ha vigorizado en el segundo semestre, una evolución análoga a la del avance del empleo. En ese contexto, el comercio minorista ha cerrado 2025 con un crecimiento del 5,2 % —claramente superior al del año anterior—, y las matriculaciones de turismos han aumentado un 16,6 %.

También la inversión ha ofrecido señales favorables. La producción industrial de bienes de equipo ha crecido un 2,3 % en el conjunto del año —el mismo dato de 2024—, lo que refleja una cierta continuidad inversora. La apuesta por el ámbito residencial, con un incremento cercano al 18 % en las compraventas de vivienda, confirma la importancia de esta actividad en la economía regional.

El comercio exterior ha vuelto a ganar peso, una tendencia que —previsiblemente— se mantendrá. Las exportaciones de bienes han aumentado un 4,4 % y han superado los 11.000 millones de euros. Las ventas a terceros países han posicionados a las empresas de la región en mercados foráneos. Entretanto, el informe de Unicaja ha señalado que "el valor exportado a Estados Unidos se ha reducido" por las tensiones comerciales, mientras han crecido con fuerza las ventas a Portugal o China.

Servicios y construcción, puntales del crecimiento

Por el lado de la oferta, el informe ha subrayado que el crecimiento se ha apoyado en casi todos los sectores, con una aportación especialmente relevante de los servicios. Dentro de esta rama, han destacado el comercio, el transporte, la hostelería y las actividades profesionales, además de la rama de información y comunicaciones. También el sector agrario ha mejorado en la segunda mitad de 2025.

La industria ha mostrado una recuperación moderada, pero clara. El empleo industrial ha aumentado y el cuarto trimestre ha cerrado con un avance interanual del 7,1 %, lo que supone unos 10.300 ocupados más que al final de 2024. A su vez, el índice de producción industrial de Castilla-La Mancha ha repuntado un 0,8 % frente al descenso registrado en 2024.

La construcción es otro negocio que ha vivido un buen año. El empleo del sector ha crecido con más fuerza en el segundo semestre y ha concluido el cuarto trimestre con una subida interanual del 5,7 %. Asimismo, el volumen de viviendas iniciadas se ha disparado más de un 40 %, muy por encima de la media nacional, un dato que describe la reactivación del segmento inmobiliario.

El empleo también acelera

El mercado laboral ha sido, junto con el consumo, uno de los principales soportes de la bonanza del ejercicio recién finalizado. La ocupación ha crecido un 3,3 % de media anual, por encima del 2,6 % nacional; en el último trimestre, el alza ha alcanzado una tasa interanual del 4,3 %. El informe ha precisado que el número de ocupados en el cuarto trimestre de 2025 aumentó en 10.100 personas —hasta los 950.100 vecinos—, gracias al impulso del sector servicios.

En paralelo, la tasa de paro ha cerrado 2025 en el 12,1 % frente al 9,9 % de España. Pese a ello, el estudio elaborado por la entidad financiera ha insistido en que el empleo ha mantenido una tendencia expansiva y generalizada, con avances relevantes en industria, comercio, transporte, servicios no de mercado y construcción.

En conjunto, el informe ha descrito una economía regional que ha finalizado 2025 con una base de crecimiento relativamente sólida, apoyada en el tirón del mercado laboral, la resistencia del consumo, la mejora exportadora y la recuperación de actividades como la construcción y parte de la industria.