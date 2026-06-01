La Junta someterá a evaluación ambiental un proyecto minero que busca oro en los Montes de Toledo

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha informado que el proyecto de investigación minera para evaluar la posibilidad de presencia de oro y otros minerales en el entorno de los Montes de Toledo debe someterse a una evaluación de impacto ambiental.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería, detallando que el proyecto 'Cabrahigos' afecta a los términos municipales de Navas de Estena y Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) y San Pablo de los Montes, Hontanar y Menasalbas (Toledo).

El permiso de investigación abarca una superficie aproximada de 7.000 hectáreas y se propone que los trabajos se inicien con una fase de gabinete basada en la recopilación, revisión e integración de la información geológica, minera, tectónica e hidrogeológica existente en la zona de estudio.

Después plantea una campaña de reconocimiento geológico de detalle sobre el terreno, para lo que se proponen recorridos a pie por personal técnico especializado, empleando instrumentación manual y equipos de posicionamiento de precisión.

Asimismo, contempla la realización de un muestreo puntual de afloramientos rocosos destinado a análisis petrográficos, mineralógicos y geoquímicos, con recogida de pequeñas cantidades de muestra.

También se prevé una campaña de prospección geoquímicade suelos dirigida a detectar posibles anomalías geoquímicas relacionadas con mineralizaciones no aflorantes.

Por último, la fase más avanzada del programa contempla la realización de diez sondeos, que alcanzarán profundidades comprendidas entre los 350 y los 400 metros.

Posibles efectos "significativos"

La resolución considera que, tras el análisis de la documentación aportada por el promotor del proyecto, Orobeira, debe someterse a "una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente".

"7.000 hectáreas incluidas en el proyecto configuran un ámbito de elevada sensibilidad ambiental por la concurrencia de múltiples figuras de protección y elementos naturales de interés. Y una parte significativa del ámbito del proyecto se sitúa en el espacio de la Red Natura 2000 ZEC-ZEPA Montes de Toledo", expresa la resolución.

Además, en la zona están presentes diversos Hábitats de Protección Especial y Hábitats de Interés Comunitario asociados a formaciones de encinar, alcornocal, melojar y matorral mediterráneo.

Asimismo, el área de estudio se superpone también con diversas zonas sensibles de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha destinadas a la conservación de fauna amenazada, incluyendo áreas críticas de águila imperial ibérica, águila perdicera y cigüeña negra. Y el territorio incluye zonas de importancia y de presencia del lince ibérico y del buitre negro.

Por otro lado, desde el punto de vista hidrológico, por esta zona discurren "numerosos cauces".

"Estas actuaciones pueden conllevar la eliminación o degradación localizada de la cubierta vegetal, al tiempo que las actuaciones proyectadas pueden afectar a la fauna protegida presente en el ámbito, pudiendo producir molestias, desplazamientos o alteraciones sobre áreas críticas, zonas de campeo, refugio, alimentación y reproducción de especies amenazadas", indica la Junta.