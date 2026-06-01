Así será el centro que la Fundación de la Construcción levantará en Toledo: 3.000 m2 para 2.500 alumnos al año

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha formará a 2.500 alumnos de toda la región en el nuevo centro que tendrá en el barrio de Santa María de Benquerencia, conocido como el Polígono de Toledo. Contará con un presupuesto de cuatro millones de euros para la construcción.

Así lo ha expresado el director de la Fundación Laboral de Castilla-La Mancha, Manuel Carmona, tras la firma del acuerdo con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, por el que se formaliza el otorgamiento de la parcela del Gobierno regional a favor de la Fundación Laboral.

Carmona ha detallado que el centro será "funcional y práctico", pero también "armónico" con el entorno teniendo en cuenta que se encuentra en un barrio que conjuga la construcción industrial con la construcción residencial.

Contará con las últimas técnicas de construcción y será eficiente desde el punto de vista energético, diseñado con los últimos sistemas en cuanto a aislamiento térmico, energías renovables y optimización de consumos.

"Será un edificio proyectado de 3.000 metros cuadrados con una inversión aproximada de cuatro millones de euros. Constará de zona administrativa, aularios modulares y talleres de 1.000 metros cuadrados", ha explicado.

En el edificio se impartirá formación de las tres familias profesionales: edificación y obra civil, energía y agua y electricidad y electrónica.

"Es un proyecto muy ambicioso donde aspiramos a formar 2.500 alumnos, no solo de la provincia de Toledo. Esperamos que sea un centro de referencia en toda la región", ha afirmado.

"Dignificar la profesión"

Por su parte, Hernando ha destacado la importancia de dignificar la formación en los oficios. "Para resolver la dificultad de encontrar una vivienda asequible es, además de que haya mucha más oferta, el que haya gente que pueda construirla", ha expresado.

Más allá de la inversión de la Junta en suelo, ha asegurado que "ya mismo" va a trabajar con la fundación para "establecer dos líneas de apoyo para la incorporación de la mujer al sector de la construcción y con toda la formación vinculada a la vivienda industrializada".

Por último, tras agradecer la inversión a la fundación, ha instado al Ayuntamiento de Toledo a acelerar "al máximo" los trámites para poder otorgar la licencia y "empezar ya" la obra.