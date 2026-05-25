Francisco Aranda, presidente de la patronal UNO Logística: "En Castilla-La Mancha no hay mar, pero sí puede haber puertos"

La explosión de la logística en Castilla-La Mancha aprovecha la vasta extensión de la comunidad autónoma y una red de carreteras larga y bien conectada. Además de la posición central en el mapa peninsular, la región aporta certeza a quienes la escogen.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO), Francisco Aranda, señala la "estabilidad institucional" que define a este territorio en los últimos años como una invitación a la inversión.

El encuentro Talento en clave logística: el gran reto del sector, celebrado el pasado jueves en la sede de la Real Fundación de Toledo, redundó en la fortaleza de esta industria en Castilla-La Mancha: el 10 % del producto interior bruto (PIB) corresponde a una actividad que crece en empleo y nuevas iniciativas, al tiempo que se extiende hacia más localizaciones y asume el reto digital.

Castilla-La Mancha aprovecha su cercanía a Madrid y su condición de puerta de entrada hacia el Mediterráneo para impulsar esta rama industrial. ¿Qué factores le hacen más atractiva respecto a otras comunidades?

Los principales elementos de atracción son, naturalmente, la situación geoestratégica, el hecho de su conexión con los principales corredores. Pero hay más elementos importantes: capital humano, terreno, potencia eléctrica —que es también muy importante para nuestro sector—, y algo fundamental que es el contexto político.

Esta es una comunidad autónoma donde hay seguridad jurídica, estabilidad institucional, concertación y diálogo con el Gobierno regional. Eso es muy importante para un sector como el nuestro, que hace muy importantes inversiones. Se necesita un ecosistema donde haya seguridad para las inversiones, y eso lo encontramos aquí.

¿Creen que la Junta de Comunidades y los ayuntamientos apuestan de forma decidida por este sector? ¿Tienen alguna petición para las administraciones públicas?

Todo es siempre mejorable. Pero nosotros, desde el primer momento, siempre hemos percibido una disposición de colaboración y de ayuda por parte tanto del Gobierno regional como de la gran mayoría de los ayuntamientos.

Es muy curioso: recuerdo que hace 10 o 12 años nuestro sector no se percibía como atractivo por parte de las instituciones públicas. Sin embargo, desde entonces hasta ahora ha pasado justamente todo lo contrario. Es decir, se nos ha percibido como un sector que genera mucho empleo, del que la gran mayoría es indefinido.

"Se nos percibe como un sector que genera mucho empleo, del que la gran mayoría es indefinido"

Se crea un empleo de calidad a partir de inversiones importantes. Son proyectos no especulativos, sino que se mantienen en el tiempo con importantes inversiones. Además vertebran el territorio; es decir: no hacemos inversiones solo en las grandes ciudades o grandes capitales, sino en algunas otras zonas de esa España un poco olvidada, de esas zonas más rurales. Allí generamos un entorno de bienestar y de crecimiento muy importante.

El encarecimiento de los precios, una constante desde el final de la pandemia, ha disparado los costes. ¿Cómo ha impactado en su negocio?

Nos ha repercutido de forma muy importante: en estos años hemos tenido que hacer frente a una demanda que crecía, pero para hacerle frente hemos tenido que acometer muchas inversiones en temas tecnológicos. Hemos tenido que hacer una transformación digital, pero muy rápida, al mismo tiempo que le hacíamos frente a esa gran demanda que se producía.

Hemos tenido unos costes muy importantes que se han incrementado aún más el año pasado. En 2025, nuestro sector ha visto reducidos sus márgenes. Según los datos del Banco de España, nuestro sector redujo su ebitda —es decir, el beneficio— en un 2,86 %. Por esa razón, ahora estamos enfocados en generar mayor productividad en nuestras empresas.

Esto cómo se consigue de dos formas: por una parte, con un capital humano más formado, más tecnológico; y en segundo lugar, con más tecnología, más automatización. De hecho, somos ya el tercer sector que en España más utiliza el big data.

¿Hay trabajadores suficientes en todas las partes de la cadena? ¿Qué perfiles demandan las empresas?

Como a otros muchos sectores, nos cuesta mucho encontrar profesionales, sobre todo porque no solamente necesitamos ingenieros; también nos hacen falta profesionales, gente de formación profesional, con habilidades y con capacidades digitales, que sepan moverse en un entorno más digital, más automatizado, que es en el que se mueven ahora los antes llamados almacenes y hoy centros de distribución inteligente.

Aranda participó este jueves en un encuentro del sector logístico celebrado en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Pero tenemos una buena noticia: según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2025, el empleo de menores de 25 años en nuestro sector se incrementó un 76 %. ¿Eso qué significa? Que los jóvenes ya nos perciben como un ámbito atractivo, con posibilidad de carrera, tecnológico, con futuro, y eso pues nos tiene con una visión mucho más optimista.

¿Qué huecos se adivinan como los más interesantes por su retribución o sus condiciones para los profesionales del futuro?

Creo que en este momento los puestos relacionados con la logística, todos de una forma directa o indirecta, o mayor o menor, tienen implicación tecnológica. Y esos son puestos que, lógicamente, están mejor pagados.

En muchos centros de distribución, el clásico mozo de almacén lleva hoy un aparato digital en el antebrazo que le da información sobre lo que está pasando en el centro y con el que tiene que tomar decisiones. En muchos casos, necesitamos gente que lidere pequeños equipos de cinco o seis personas.

El mundo dentro de la logística ha cambiado y nos hacen falta ese tipo de profesionales, de formación profesional. Al mismo tiempo, también son muy importantes los ingenieros porque los procesos han cambiado absolutamente gracias a esa digitalización.

A cuál de los dos grandes espacios logísticos de la región auguran más futuro, ¿al corredor del Henares, una zona asentada, o a la emergente comarca de la Sagra?

A los dos y a otros más que se puedan producir dentro de Castilla-La Mancha. La región tiene unas enormes oportunidades de que la logística crezca aún más y genere más empleo; y, además, no solo la logística.

Gracias al nuevo desorden mundial aquellos territorios que tengan una logística muy desarrollada van a atraer industrias y fabricación que necesita la garantía de una logística cercana para que sus productos puedan llegar al consumidor final. Por lo tanto, estamos convencidos de que ese 8 % del empleo regional que suponemos en este momento podremos superarlo si se mantienen estas condiciones de estabilidad institucional y de diálogo social con los sindicatos.

¿Cómo se pueden aliviar las externalidades negativas —por ejemplo, la elevada densidad del tráfico en la A-42 o el uso de enormes parcelas de terreno— que genera esta actividad?

Es que esos terrenos lo que tenían eran rastrojos y lo hemos convertido en palancas de generación de riqueza y de empleo. Sobre los problemas de circulación recordamos que es más responsabilidad de las administraciones públicas; es decir, igual que la economía va a una velocidad, nosotros creemos que las administraciones públicas deberían de acompañarnos.

Aranda ha abundado en la importancia de esta industria en las ciudades intermedias. Ángela Pulido Díaz

Eso es lo que nosotros entendemos como colaboración público-privada: yo hago mi parte y tú haces la tuya. Y tenemos que ir más o menos a la misma velocidad. Es verdad que los procedimientos administrativos son lentos, pero creemos que habría que agilizarlos un poco más, porque muchas veces cuando algún alcalde me pregunta qué hacer por mejorar la situación de la logística en su municipio, le respondo que viviendas. "Construye pisos", le digo.

Castilla-La Mancha no tiene mar, aunque el transporte terrestre está bien desarrollado. ¿Cómo valoran la posibilidad de aprovechar algunas bases aéreas, como el aeropuerto de Ciudad Real, para mover mercancías?

Creo que hay que ir poco a poco y ver cuáles son las necesidades reales de las empresas. A partir de ahí, se puede ir desarrollando lo que se necesite. Son también muy importantes los llamados puertos secos. Aunque Castilla-La Mancha no tiene mar, sí puede tener puertos. Las comunidades que disponen de estos puertos secos pueden conectar ese territorio interior con los puertos marítimos a través del ferrocarril.

"El ferrocarril es la gran asignatura pendiente que tenemos en España: hay que desarrollarlo mucho más"

El ferrocarril es la gran asignatura pendiente que tenemos en España y hay que desarrollarlo mucho más para que la intermodalidad, que es productividad, avance.

¿Qué redes de tren necesita la logística en Castilla-La Mancha?

Hay que poner en marcha nuevas infraestructuras; eso es lo importante. Los sectores económicos avanzan, las demandas cambian y, por lo tanto, las infraestructuras públicas deberían avanzar de forma paralela. Seguramente no a la misma velocidad, porque los procedimientos administrativos llevan su tiempo, pero, como el mundo está cambiando, también tendrían que agilizarse un poquito más todos esos procesos.

Más allá de Toledo y Guadalajara, ¿qué futuro tiene la logística en provincias como Cuenca, Ciudad Real o la industrializada Albacete, más alejadas de esa influencia directa?

En principio, todos los territorios son, o pueden ser, susceptibles de atraer inversión logística. Lo que pasa es que lo que hay que ir es poco a poco y avanzar poco a poco, según se va transformando la demanda.

"Somos un sector claramante inversor que está buscando nuevas localizaciones: la labor de atracción de las administraciones siempre será bienvenida"

Porque nuestro sector, en este momento, es claramente inversor y está buscando localizaciones. La labor que hagan las administraciones para la atracción de inversión, para facilitar las inversiones, siempre serán bienvenidas.

Otra queja recurrente sobre la logística, un asunto al que los sindicatos vuelven con frecuencia, son sus bajos salarios y la alta rotación de los trabajadores. Es decir, se alude a una temporalidad, una cierta precariedad. ¿Cuál es la posición de la patronal al respecto?

Más que una postura, nosotros nos aferramos a los datos. Somos un sector con muy poca rotación y mucho empleo; la mayor parte, indefinido. Además, la rotación no nos beneficia, porque la mayoría de nuestros puestos de trabajo necesitan de cierta formación, de cierta experiencia; por tanto, la rotación impacta negativamente en nuestra productividad, es de sentido común.

Es verdad que tenemos picos de actividad en los que se produce un cierto grado de temporalidad, pero ese es un comportamiento lógico en cualquier sector que tiene picos de actividad tan importantes como los tenemos nosotros.

Y respecto a los niveles salariales: por supuesto, todo es mejorable, pero tenemos unos niveles salariales, según convenio, superiores a otros sectores comparables —que no voy a citar para que no se sientan agraviados—. Insisto, los niveles salariales de nuestro convenio están por encima de los de sectores comparables.

La inteligencia artificial también ha llegado a la logística.

Y trae muchísimas oportunidades. Y siempre digo lo siguiente respecto a este tema porque la siguiente pregunta que me suelen hacer es si va a destruir puestos de trabajo.

Es que parece una amenaza al empleo en una actividad que es intensiva en mano de obra.

La respuesta es que sí, pero a corto plazo. Es decir, hay unos empleos que van a desaparecer, los más penosos, los más desagradables, pero a cambio se van a crear muchos más empleos de valor añadido, con mejores condiciones.

"Hay algunos empleos que van a desaparecer, los más penosos, pero se van a crear muchos más de valor añadido"

Entonces, ¿cuál es nuestra obsesión? Pues que ese plazo en el que se destruye empleo y se van a crear los alternativos sea el más corto posible. Y para que sea el mínimo, el sector de la formación tiene que ser muy ágil para ofrecer profesionales que se adapten a la demanda de las empresas.

Ahí tiene que ser muy rápido el sector de la formación, porque si no va a haber una brecha durante más tiempo. Cuanto antes reaccionen los centros de formación, cuanto antes se adapte la formación a las nuevas necesidades de las empresas, antes se va a producir un incremento de empleo neto, que es lo importante.

¿Qué áreas del sector logístico son las más atractivas y tienen más proyección? Más allá del reparto y el transporte de paquetes, ¿qué segmentos —estratégicos o tecnológicos— emergen? ¿Qué oportunidades hay más allá del tópico de la furgoneta de Amazon?

Es que nosotros ya no movemos paquetes, lo que hacemos ahora es gestionar paquetes. Y es muy diferente: gestionar significa que ya no se necesita mano de obra, sino cerebro de obra, que es diferente. Cuando vemos las furgonetas moverse por las ciudades, no lo hacen como quieren: antes ha habido una planificación inteligente a través de inteligencia artificial. Son rutas inteligentes que se establecen antes de que salgan esas furgonetas.

La logística afronta el reto y la oportunidad de la digitalización y la inteligencia artificial. Ángela Pulido Díaz

Pero es que esa última milla se prepara en la primera milla, y la primera milla la preparan los expertos en big data que analizan cómo se va a comportar la demanda. Según cómo se vaya a comportar la demanda se preparan, dentro de los centros de distribución, todos los procesos en el picking [preparación de pedidos], el packing [empaquetado del producto] y en las rutas finales.

A veces, por ejemplo, se utilizan hubs [espacio de recepción y redistribución del producto] o mini hubs en las ciudades para llegar más cerca del consumidor con bicicletas. Todo esto ya se tiene que gestionar, es que si no sería imposible.

"En cinco años se ha incrementado la demanda de comercio electrónico en un 240 % en España"

En cinco años se ha incrementado la demanda de comercio electrónico en un 240 %. No hay ningún sector que haya sabido responder a una demanda tan importante en tan poco tiempo, y eso ha sido gracias a nuestra reinvención a través de la tecnología: sin tecnología hubiera sido absolutamente imposible. En el año 2019 gestionamos algo más de 500 millones de paquetes en toda España; en 2024, cinco años después, llegamos a 1.300 millones.

¿La logística vive su edad de oro en España?

Estamos en ello, estamos en ese proceso. Le robo una frase a José Manuel Tofiño [alcalde de Illescas]. Él dice que empezó siendo un alcalde de pueblo y que ahora, gracias a la logística, es un alcalde de una ciudad. A mí eso me genera muchísimo orgullo. Es decir, se nos percibe como un sector tecnológico, un sector de futuro que se ha implantado en muchos municipios que no son grandes capitales y los han transformado. Y se han instalado para dar oportunidades profesionales a la gente que vive ahí.