La feria 'Logistic Spain' abre sus puertas en Guadalajara como espacio de referencia para analizar el futuro del sector

La quinta edición de la feria 'Logistics Spain' ha abierto sus puertas este miércoles en el Palacio Multiusos de Guadalajara, bajo la unidad de administraciones públicas, empresas y agentes sociales en torno a un sector clave para la economía y el empleo.

Durante la inauguración, los intervinientes han coincidido en destacar el peso estratégico de la logística, especialmente en Guadalajara y el Corredor del Henares, donde se concentra buena parte de la actividad regional.

Y han abogado por seguir avanzando en la colaboración público-privada, la innovación tecnológica y la respuesta a retos como la energía, la vivienda o la seguridad laboral.

De esta forma, la feria organizada por el proyecto 'Impulsa Guadalajara' se consolida como un espacio de referencia para analizar el presente y el futuro de un sector que en Castilla-La Mancha ya supone el 10 % del PIB.

Polo de atracción empresarial

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha destacado que el éxito de la feria refleja la importancia de un sector que "supera los 70.000 empleos en la región".

"Castilla-La Mancha se está convirtiendo en un polo de atracción empresarial. De cada cuatro empresas que llegan, una es de logística. Esta es la región de España que menos jornadas pierde como consecuencia de conflictos laborales", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que la comunidad recibió 666 millones de inversión extranjera el pasado año y ha insistido en la necesidad de seguir siendo un territorio atractivo para nuevas inversiones.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha puesto en valor la evolución del sector en la provincia, que se sitúa entre las primeras en desarrollo económico y creación de empleo.

Y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha afirmado que "hablar de logística es hablar de crecimiento, empleo e inversión", defendiendo un desarrollo "ordenado y competitivo" y recordando que Guadalajara se ha consolidado como enclave de referencia "gracias a la planificación y la colaboración público-privada".

Por último, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, también ha destacado la imagen de unidad institucional como una de las claves del éxito. "La región se ha convertido en una referencia global y en el pulmón económico a nivel logístico de España", ha afirmado, a la vez que ha hecho un llamamiento a avanzar en materia de energía y vivienda.