En busca de un tesoro de 14 toneladas de wolframio y oro: la Junta de Page pondrá dinero en la mina de Ciudad Real

La empresa Abenójar Tungsten ultima la captación de financiación que facilitará el inicio de la actividad extractiva en el yacimiento de El Moto, situado en la localidad de Abenójar (Ciudad Real). Los promotores de la iniciativa minera han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que Sodicaman, una sociedad de mayoría pública adscrita a la Junta de Comunidades, ya ha comprometido su apoyo.

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman) "aporta financiación a proyectos de expansión empresarial y a la implantación de nuevas sociedades mediante instrumentos flexibles y adecuados a las necesidades de los promotores", según explica la página web de la propia entidad pública.

Desde la compañía que impulsa el proyecto para la obtención de wolframio y oro bajo tierra ensalzan uno de los planes "mineros más avanzados de Europa en su categoría". La oportunidad que representa El Moto aportará valor en el entorno y contribuirá al refuerzo de la soberanía estratégica de España y el conjunto del continente.

El presidente del proyecto minero El Moto, Gonzalo García, describe "un contexto de fuerte dependencia exterior" del wolframio, una presión que procede, "especialmente, de China".

El gigante asiático posee las mayores reservas mundiales de un mineral decisivo en la industria militar y con muchas aplicaciones industriales y tecnológicas. Se trata de un material habitual en herramientas de corte —como brocas, fresas o cuchillas—, piezas de alta densidad en estructuras aeronáuticas o munición para perforación.

Es, asimismo, el metal que más temperatura resiste antes de fundirse, un hecho que garantiza resistencia y durabilidad a todos los productos manufacturados con este componente.

La crisis derivada de la guerra en Irán ha disparado el coste de esta materia prima y sus derivados. Su precio de cotización se ha llegado a multiplicar varias veces respecto al del inicio de las hostilidades.

Para Europa, el wolframio emerge como "un metal crítico esencial para sectores como la defensa, la energía, la automoción o la industria tecnológica", remarca García. Diferentes proyectos repartidos por el viejo continente se afanan en su búsqueda.

Las campañas de sondeos más recientes han medido 14 millones de toneladas de recursos en Ciudad Real. Más allá de este caudal, España dispone de importantes reservas en la provincia de Salamanca.

La disponibilidad de este elemento permite "reforzar la autonomía estratégica europea y garantizar el suministro de materias primas críticas", reiteran desde Abenójar Tungsten.

Además, su obtención permite "impulsar la reindustrialización" y la promoción económica de las "zonas rurales", una de las singularidades que define a la propuesta a punto de despegar en Ciudad Real.

Fondos extra para una estrategia de décadas

La sociedad que promueve la mina dispone de "todos los permisos necesarios". Junto a la financiación, reforzada con la inclusión del capital público, se pulen los procesos de contratación, "paso previo imprescindible para el inicio de las obras", detalla García.

El aporte de Sodicaman supone "un respaldo adicional al proyecto y a su impacto en el desarrollo económico regional". Por otra parte, la empresa prevé que "a lo largo de 2026" se inicien unas obras que tendrán "un periodo estimado de ejecución de, aproximadamente, 24 meses".

Si se cumple el cronograma descrito, la producción de wolframio "se situaría en el entorno de 2027-2028", auguran en Abenójar Tungsten.

Bajo los parajes de La Virgen y La Peñuela, a unos siete kilómetros del casco urbano de Abenójar, existen unas reservas que "sustentan un plan de explotación inicial de más de 20 años", subraya García.

El escenario que perfila el responsable de la promotora contempla "una producción anual estable y potencial de ampliación". Según la empresa, las estimaciones se han realizado "bajo criterios económicos y técnicos conservadores".

La excavación a punto de comenzar se adhiere a "los más altos estándares ambientales, con un modelo de minería subterránea y procesos eficientes que minimizan el impacto y maximizan la sostenibilidad".

La mina que se ha empezado a horadar y de la que se sacará el wolframio es subterránea; por tanto, se trata de un yacimiento cerrado y no a cielo abierto.

Un eco favorable

Junto al filón se levantará un polígono industrial donde se ubicarán las empresas de servicios necesarias para el tratamiento del mineral obtenido.

El impacto económico del plan incluye unos 300 empleos directos durante la fase de operación y alrededor de un millar de carácter indirecto. Se confía en que su potencial se extienda a toda la comarca del Valle de Alcudia, en el extremo suroccidental de la provincia de Ciudad Real.

La Unión Europea declaró a El Moto proyecto estratégico en la primavera de 2025. En Abenójar Tungsten presumen de "un fuerte respaldo institucional a todos los niveles", un apoyo en el que también participan las administraciones municipal y autonómica.