Así es la impresionante finca en venta en los Montes de Toledo por 11 millones de euros: chalet de lujo, coto de caza...

Idealista cuenta con un amplio catálogo de casas y piso en venta. Sin embargo, incluye una gran lista de propiedades que están dirigidas a unos pocos debido a su elevado coste. Es el caso de finca de lujo que se vende en Los Yébenes (Toledo) por 11 millones de euros.

Con una extensión de 1.470 hectáreas, se ubica en una de las zonas más privilegiadas de los Montes de Toledo y ofrece un entorno natural incomparable y múltiples posibilidades de explotación agrícola, ganadera y cinegética.

Incluye una gran casa principal de estilo rústico con una decena de habitaciones, rodeada por un amplio jardín con piscina. Asimismo, cuenta con más construcciones como varias viviendas para los empleados y salón de celebraciones.

Finca en venta en Los Yébenes (Toledo). Foto: Idealista.

Finca en venta en Los Yébenes (Toledo). Foto: Idealista.

Caza, agricultura, ganadería…

La finca cuenta con 900 hectáreas de monte con coto de caza mayor, con presencia significativa de especies cinegéticas. Además, tiene 400 hectáreas de dehesa, donde se ubican los cultivos de secano y las zonas de pasto.

Por último, dedica 160 hectáreas a la agricultura ecológica, con plantaciones de almendros y olivos de regadío. También varios pozos de buen caudal, embalses y albercas que garantizan el abastecimiento hídrico durante todo el año.

Asimismo, tiene boxes para caballos, picadero cubierto y cuadras para cría de ganado, además de naves para almacenaje y maquinaria agrícola, incluida en la venta.

Finca en venta en Los Yébenes (Toledo). Foto: Idealista.

Finca en venta en Los Yébenes (Toledo). Foto: Idealista.

"Una oportunidad única por su ubicación estratégica, sus amplias posibilidades de uso y su riqueza natural. Una excelente inversión para quienes buscan una gran propiedad rural en plena naturaleza, a poca distancia de Madrid", expresan en el anuncio.