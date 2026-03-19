La Semana Santa generará 6.100 nuevos contratos en Castilla-La Mancha, con dos provincias en cabeza

Castilla-La Mancha creará más de 6.100 nuevos contratos durante la campaña de Semana Santa de 2026, lo que supone un incremento del 9,6 % respecto al año anterior, según las previsiones de la empresa de recursos humanos Randstad.

Pese al crecimiento, la región se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanzará un aumento del 12,1 % con más de 164.000 contrataciones en todo el país, impulsadas principalmente por el tirón turístico de estas fechas.

Por provincias, Toledo liderará la creación de empleo en la comunidad con 2.070 contratos previstos, lo que representa un incremento del 7,2 %. Le sigue Guadalajara, con 1.450 contrataciones (+8,4 %), consolidándose ambas como los principales polos de empleo estacional.

Contrataciones en Castilla-La Mancha. Randstad

A continuación se sitúan Ciudad Real, con 1.110 contratos (+8,9 %), y Albacete, que alcanzará las 1.000 firmas (+16,1 %), siendo esta última la que experimenta el mayor crecimiento porcentual. Por su parte, Cuenca registrará 535 contratos, con una subida del 11,9 %.

Cifras nacionales

A nivel nacional, la campaña generará 164.160 contratos, con Andalucía (29.255), Cataluña (25.375), la Comunidad de Madrid (22.510) y la Comunidad Valenciana (16.795) concentrando cerca del 60 % de las contrataciones.

En cuanto al crecimiento, destacan regiones como Extremadura (+17,8 %), Región de Murcia (+17,5 %) y País Vasco (+16,2 %), muy por encima del ritmo de Castilla-La Mancha.

La hostelería será, un año más, el principal motor del empleo en Semana Santa, concentrando alrededor del 87 % de los contratos previstos. Le siguen, a gran distancia, el sector del transporte y la logística (8 %) y el del entretenimiento (5 %), impulsados por el aumento de desplazamientos y la actividad turística.

Entre los perfiles más demandados destacan camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico. También se incrementará la demanda de guías turísticos, animadores y personal vinculado al ocio.

Según ha señalado Juan Muñoz, director regional de Trabajo Temporal de Randstad en la zona centro, el incremento de visitantes y el atractivo turístico de la región explican el dinamismo del mercado laboral en estas fechas, aunque el reto sigue siendo atraer y retener profesionales en un contexto de alta demanda.