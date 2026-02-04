Más de 1.200 delegados de CCOO claman en las calles de Toledo que el crecimiento económico "llegue a los hogares"

Más de 1.200 delegados de CCOO se han manifestado este miércoles en Toledo para exigir que el crecimiento económico llegue a todos los hogares y trabajadores y reclamar a los partidos del Congreso la aprobación del escudo social, incluida la revalorización de las pensiones.

La manifestación, convocada bajo el lema 'De las respuestas a la acción', ha estado encabezada por el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el secretario regional, Javier Ortega, y el provincial de Toledo, Federico Pérez. Además, ha concluido con una Asamblea General en el Palacio de Congresos 'El Greco'.

Esta concentración forma parte de una campaña nacional que pretende sacar a la calle a 25.000 sindicalistas en toda España.

Sordo ha insistido en que los partidos deben aprobar el conjunto de medidas del escudo social y, en particular, la revalorización de las pensiones, ya que de no hacerlo "tendrán que dar muchas explicaciones a los pensionistas y jubilados del país".

Garantías sociales

El líder sindical ha subrayado que estas medidas deben salir adelante "en un decreto, en dos o en media docena", recalcando la importancia de garantizar los ingresos de los pensionistas y de fortalecer la seguridad social.

El secretario general ha denunciado también el "proceso de encanallamiento del debate público", en referencia a la confusión generada sobre supuestos problemas de ocupación, señalando que muchos ciudadanos con dificultades para pagar un alquiler son injustamente tachados de "okupas".

Manifestación de CCOO celebrada en Toledo. Javier Longobardo

Para Sordo, "las administraciones, especialmente las comunidades autónomas, deben proporcionar soluciones habitacionales y garantizar que las personas vulnerables no sean expulsadas de sus viviendas".

Respecto a los salarios, Sordo ha destacado que, aunque los sueldos más bajos están subiendo gracias al impulso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "hay unos 10 millones de personas que cobran poco más que el mínimo y cuyos ingresos no cubren la subida de precios".

Por ello, ha exigido que los beneficios de las empresas se repartan más equitativamente y que se incrementen los salarios por debajo de la media en los convenios colectivos, con subidas de hasta el 7 %, conscientes de la resistencia de la patronal.

Manifestación organizada por CCOO en Toledo. Javier Longobardo

Javier Ortega, secretario regional, ha recordado que la manifestación busca "visualizar la fuerza del sindicato" y que en Castilla-La Mancha se trabajará para lograr incrementos salariales por encima de la media, así como la reducción y racionalización de la jornada laboral, especialmente para quienes trabajan a tiempo parcial.

Ortega también ha señalado que el mercado laboral de la región tiene "debilidades estructurales graves que hay que corregir".

Políticas en vivienda

Sordo ha apelado a las comunidades autónomas a implementar políticas valientes de vivienda, con al menos un 30 % de parque público o asequible, control de precios, movilización de vivienda vacía y limitación de usos turísticos que desplazan a la clase trabajadora.

Además, ha pedido que las medidas sociales y de vivienda se compatibilicen con los derechos de la propiedad.

Entrada de la manifestación organizada por CCOO al Palacio de Congresos 'El Greco'. Javier Longobardo

Federico Pérez, secretario provincial, ha encuadrado la protesta como "una llamada de atención tanto a la patronal como a la administración" y ha asegurado que CCOO estará en la calle hasta conseguir mejoras para la clase trabajadora, incluidas la negociación colectiva, la seguridad laboral y la vivienda.

Manifestación organizada por CCOO en Toledo. CCOO CLM

El secretario general ha destacado que España cuenta con "nunca antes tanta gente trabajando" y que la calidad de la contratación ha mejorado, pero que aún falta aspirar al pleno empleo y que los salarios acompañen la inflación y los costes de la vivienda.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de un reparto más justo de los beneficios empresariales y en políticas de vivienda accesible y segura para los sectores más vulnerables.