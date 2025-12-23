Asaja denuncia que la UE plantea un recorte de la PAC para "arreglar las guerras o la inmigración a costa del campo”

Asaja Castilla-La Mancha ha denunciado la intención de la Unión Europea (UE) de sufragar el coste de los conflictos bélicos o la presión migratoria con una menor dotación presupuestaria para la Política Agraria Común (PAC). "No se pueden financiar otras prioridades europeas o pretender arreglar los problemas de las guerras o la inmigración a costa de recortar recursos a la única política verdaderamente común".

Más allá de castigar a los productores, la propuesta de la Comisión Europea para la nueva PAC "pone en riesgo el abastecimiento de alimentos sanos y seguros a los consumidores", ha lamentado el presidente regional de la organización agraria, José María Fresneda.

Este martes, Asaja Castilla-La Mancha ha hecho balance de la manifestación celebrada el pasado jueves en Bruselas, una concentración que reunió más de 10.000 agricultores y cientos de tractores procedentes de todos los estados miembros en la defensa de una PAC "fuerte, con financiación suficiente y presupuesto propio".

Además, las diferentes organizaciones que representan a los profesionales europeos del campo exigieron acuerdos comerciales justos y bidireccionales "que no comprometan la viabilidad de las explotaciones".

La movilización, organizada por Copa-Cogeca y considerada la mayor protesta agraria coordinada en la capital comunitaria en casi 30 años, contó con la participación de cerca de medio millar de agricultores españoles, de los que un centenar procedían de Castilla-La Mancha.

Fresneda ha subrayado que el mensaje trasladado a las instituciones europeas fue claro. "No se pueden aceptar recortes en la PAC ni acuerdos comerciales que no garanticen la rentabilidad y la reciprocidad para nuestros agricultores y ganaderos", ha insistido.

Desde Asaja han recordado que la PAC no es un gasto, sino una "inversión estratégica para garantizar la soberanía alimentaria de Europa". La organización agraria ha alertado de que cualquier recorte presupuestario a partir de 2027 tendría un impacto "directo y muy negativo" en el campo castellanomanchego.

"Menos PAC significa menos rentabilidad, menos relevo generacional y más abandono del medio rural", ha comentado Fresneda. El escenario descrito "pone en peligro sectores estratégicos de la región como el cereal, el olivar, el viñedo o la ganadería extensiva", ha detallado.

Instituciones

La organización agraria ha exigido a la UE que rectifique su planteamiento. Al Gobierno de España le ha demandado que se posicione "con claridad" y respalde al sector agrario con hechos concretos y no solo con declaraciones.

Asimismo, en relación con la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, Fresneda ha cuestionado "qué plan tiene previsto el Ejecutivo regional en el caso de que desaparezca el segundo pilar de la PAC y cómo piensa garantizar la sostenibilidad del sector sin poner en riesgo su rentabilidad".

Fresneda se ha mostrado convencido de que "la Comisión Europea no puede ignorar una protesta de esta magnitud" y ha advertido de que, "si no se producen cambios reales, el conflicto con el sector agrario irá a más".

En este sentido, Asaja regional ha valorado el aplazamiento de la firma del acuerdo con Mercosur como una oportunidad para mejorar su contenido, especialmente en lo relativo a la reciprocidad, pero ha incidido en que "el sector está cansado y no se quedará de brazos cruzados si no hay respuestas claras y compromisos firmes".

Ganadería

En el ámbito ganadero, Asaja ha alertado de la grave situación que atraviesa el sector, marcada por la falta de rentabilidad estructural, el descenso del censo —especialmente en ovino y caprino—, la excesiva burocracia y los problemas de sanidad animal. Al respecto, Fresneda ha criticado la "falta de previsión" de la Consejería de Agricultura en cuestiones clave como la gestión de enfermedades o las insuficientes ayudas para paliar los daños.

Aunque ha valorado positivamente que se empiece a trabajar en un plan estratégico de ganadería, una iniciativa que presentó la organización agraria hace más de dos años, la organización ha insistido en que "debe contar con financiación suficiente, aplicarse de forma efectiva y con normativas para evitar la desaparición progresiva de este sector".