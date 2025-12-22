Castilla-La Mancha cierra octubre con un 6 % más de exportaciones y alcanza los 9.359 millones en 2025

Las exportaciones de Castilla-La Mancha entre enero y octubre de 2025 alcanzaron la cifra de 9.359,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 6% respecto al mismo periodo de 2024.

Así lo recoge el último informe elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que muestra que en el conjunto de España, las exportaciones han subido un 0,8% respecto a octubre de 2024 situándose en 324.772,7 millones de euros.

Por provincias, en octubre de 2025 Toledo ocupó la primera posición, con 2.843,9 millones de exportación (+12,4%). Guadalajara con 2.505,2 millones se sitúa en segundo lugar (+11,7%), Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 2.015,2 millones de euros (-2,4%), y le siguen las provincias de Albacete con 1.323,6 millones de euros (+0,8%), y Cuenca, con 671,3 millones, que registra un descenso en la exportación del 1,4%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 14.714,9 millones de euros subiendo un 5,4%, mientras que en España subieron un 4,9% hasta los 370.572,1 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un aumento del 4,3%, seguida de Toledo (+12,3%), Albacete (+3,9%), Ciudad Real (-4,2%), y Cuenca (-24,1%).

El saldo comercial de la región hasta octubre de 2025 se situó, por tanto, en -5.355,6 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 63,6%, aunque claramente inferior a la media nacional (87,6%).

Sectores exportadores

De enero a octubre de 2025, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 3.253,1 millones, representando el 34,8% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 5,7% respecto al periodo enero – octubre de 2024.

El sector lo encabezan las Bebidas con 936,9 millones, cuyas ventas aumentaron un 2,3%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 650,7 millones, registrando un aumento del 11,8%. Frutas, hortalizas y legumbres subieron un 1,7% (535,7 millones). Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 9,6% (293,1 millones).

A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 2.170,3 millones y un descenso del 2,6%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+11,4%) y los Productos químicos (+6,4%) y con 1.214,4 y 1.038,6 millones, respectivamente. En este periodo, las Semimanufacturas no químicas disminuyeron un 2,6% alcanzando los 855,1 millones de euros.

En importaciones destacan los Bienes de Equipo con 4.197,7 millones y un descenso del 4,4%, y en concreto los equipos de oficina y telecomunicaciones con 1.429,4 millones, mientras que el segundo sector importador es Productos Químicos con 2.894,9 millones (+16%) y el tercer puesto lo ocupa Alimentación, bebidas y tabaco con 2.533,2 millones.

Países de destino

De enero a octubre la Unión Europea acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha, con el 75,7 % del total. En esta zona, Portugal es el principal cliente con 2.212,3 millones de euros (+9,2%) seguido de Francia con 1.414,1 millones (-2,9%), Alemania con 945,1 millones (-0,8%) y, además, Italia con 941,1 millones (+3,2%).

Fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 324,8 millones, con una bajada del 6,5%; a Turquía se exportaron 189,1 millones (+10,1%) y a Rusia 8,8 millones (-38,2%).

Otras áreas fueron Estados Unidos, con 263,3 millones exportados (-8,4%), Canadá (26,5 millones, -6%), México (70,5 millones, -1,4%), Chile (25,9 millones, -4,1%), Brasil (22,1 millones, -4,8%) y Argentina (10,6 millones, +28,1%).

También destacan las exportaciones a Marruecos (144,7 millones, +4,8%), Oriente Medio (116,4 millones, +8,6%), China (257,8 millones, +124,1%) y Japón (90,9 millones, -26,6%).

En cuanto a importaciones, el 70,7 % tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente) y fuera de la UE destaca el 11,2% procedente de China, el principal proveedor no comunitario, con 1.644,4 millones, que subió un 36,2% respecto al periodo enero-octubre de 2024.