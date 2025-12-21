Venden un conocido bar - restaurante totalmente equipado en el Polígono de Toledo: este es su precio

Idealista cuenta con un amplio catálogo de casas y pisos en venta. Sin embargo, también incluye otro tipo de propiedades dirigidas a empresarios. Es el caso del bar – restaurante que se vende en Toledo por 220.000 euros.

Ubicado en el paseo peatonal de Federico García Lorca del barrio de Santa María de Benquerencia, popularmente conocido como el Polígono, es un espacio de 100 metros cuadrados con dos plantas.

Se trata del conocido establecimiento llamado 'Las tapas del Gurugú', operando en la actualidad con licencia de bar – restaurante, un hecho que hace posible que el negocio esté listo para entrar y empezar con la actividad hostelera de inmediato.

Restaurante en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Totalmente equipado

El local cuenta con dos estancias para los clientes, cocina totalmente equipada, almacén y dos baños, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida. Además, tiene una entreplanta que da un toque distintivo y funcional al espacio.

Restaurante en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Está equipado con calefacción, puerta de seguridad y salida de humos, así como un espacio de terraza para los que prefieren estar al aire libre.