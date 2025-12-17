El PSOE aprueba las cuentas de Castilla-La Mancha para 2026: los presupuestos ahondan en la "senda de prosperidad"

Emiliano García-Page junto a los miembros de su Gobierno celebran la aprobación de los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026.

La mayoría socialista en las Cortes regionales ha facilitado la aprobación de los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026. El proyecto se ha materializado en ley sin el apoyo de PP y Vox, también sin que ninguna de las enmiendas planteadas por ambos grupos, un millar largo en el caso del principal partido de la oposición, hayan sido aceptadas. Las cuentas públicas para el próximo ejercicio se estiran hasta los 12.903 millones de euros y prevén un déficit cero.

La previsión ha sido defendida en la Cámara autonómica por el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina. El representante del Gobierno regional ha defendido unas cuentas que ha calificado de "históricas", mientras la oposición ha abundado en la falta de avances económicos y el desgaste de las políticas sociales.

Ruiz Molina se ha referido a los presupuestos como la "principal herramienta" de la que dispone el Ejecutivo regional para consolidar la "senda de prosperidad que iniciamos en 2015". Además, ha asegurado que la norma recién aprobada propiciará nuevos avances en un escenario macroeconómico ya favorable, una bonanza que se concreta en la mejora en indicadores como el crecimiento de la riqueza, el descenso del paro o la revisión favorable de la calificación crediticia de la región.

Desde la Junta de Comunidades han señalado cuatro ejes como prioridades de su acción de Gobierno: refuerzo del estado del bienestar —un 32 % del gasto se destinará a servicios públicos—, impulso de la actividad empresarial, aceleración de la transformación digital y la transición ecológica, y lucha contra la despoblación. Desde el final de la pandemia, "Castilla-La Mancha ha sido la quinta comunidad con mayor crecimiento del PIB", ha incidido Ruiz Molina.

Entretanto, el consejero del Gobierno que lidera Emiliano García-Page ha acusado al PP de "seguidismo" a la estrategia de Génova y ha afeado un supuesto alineamiento de los de Paco Núñez con las directrices nacionales frente a los intereses regionales.

La diputada socialista Silvia Fernández ha defendido las cuentas públicas de la región y ha ensalzado el trabajo del Gobierno de Page en la última década. Al mismo tiempo, ha arremetido contra las enmiendas presentadas por el PP y las ha tildado de "irresponsables". El PSOE ha explicado que comprometerían la estabilidad presupuestaria y la prestación de los servicios esenciales.

Según Fernández, el presupuesto del Gobierno permitirá a Castilla-La Mancha "reconstruir, mejorar y avanzar". De las "demandas del PP" ha dicho que "no están para ser ejecutadas, solo para estar anunciadas".

Desde Vox han cargado contra las cuentas de la región para el ejercicio de 2026. El diputadoIván Sánchez ha cuestionado el optimismo del Gobierno regional y ha puesto el foco, entre otros asuntos, en la crisis de vivienda o el aumento del coste de la vida. El grupo parlamentario menos nutrido ha reclamado un cambio de prioridades en el gasto público, ha exigido "prioridad nacional" y ha aludido como problemas a la pobreza y la inmigración irregular.

El líder regional de Vox, David Moreno, ha definido los presupuestos como "un cero a la izquierda" y ha criticado una ley que "no vale para nada". En el mismo sentido que su compañero, ha recalcado que el "estado de bienestar social tiene que priorizar a los españoles frente al extranjero no residente o al inmigrante irregular". También ha preguntado a Page "dónde están esas 10.000 viviendas que promete".

Las acusaciones de Vox han sido respondidas por la socialista Ana Isabel Abengózar. "Dicen que estos presupuestos no sirven, pero su aportación es una enmienda", les ha criticado. "No tienen nada que ofrecer a Castilla-La Mancha, solo eslóganes", ha añadido en una intervención postrera. Asimismo, les ha cuestionado por su "poca transparencia con los dineros públicos", una alusión velada a la polémica con Revuelta.

Por su parte, el diputado Santiago Serrano, del PP, ha censurado que el rechazo total a las enmiendas, hasta 1.150 en el caso de su grupo, supone un "desprecio" al debate parlamentario. La principal formación de la oposición considera que las cuentas del Ejecutivo autonómico no atienden las necesidades reales de la comunidad, tampoco en lo relativo a las competencias de índole social.

En el último tramo del debate parlamentario, la popular Carolina Agudo ha relacionado el proyecto de presupuestos con "imposición, propaganda y cero autocrítica". En clave nacional, la representante de la oposición ha trazado una analogía entre Page y el presidente del Gobierno. "Cuando uno se parece mucho a Pedro Sánchez termina gobernando como Sánchez".

Del mismo modo, ha reprochado que los socialistas castellanomanchegos permanezcan "callados" ante los diferentes casos de supuesta corrupción y machismo que asedian al Gobierno de España y el PSOE.

Divergencia en igualdad, educación o agricultura

El bloque de enmiendas relativas a igualdad ha protagonizado uno de los momentos candentes de la sesión. Tania Andicoberry, diputada del PP, ha afirmado que Castilla-La Mancha es "la región donde más desamparadas se encuentran las mujeres y las familias". Su ponencia ha criticado la ausencia de políticas concretas de apoyo a la maternidad y el elevado desempleo femenino.

Desde el PSOE, Charo García Saco ha enumerado las mejoras para la mujer impulsadas por el Ejecutivo regional; también ha remarcado la supresión de las áreas específicas de igualdad en los Gobiernos locales bipartitos de PP y Vox en diferentes localidades de la comunidad autónoma.

En el ámbito de la educación, el PP ha acusado al Gobierno de Page tanto de aumentar la carga burocrática del profesorado como de despreocuparse por el éxito de sus políticas. "A la vista de los resultados académicos, la educación no es una de sus prioridades", les ha espetado María Roldán.

La socialista Paloma Jiménez ha ensalzado el aumento de la inversión en un 7,4 % y ha cuestionado la viabilidad de algunas propuestas populares, medidas que beneficiarían a "centros cerrados desde hace décadas".

Respecto a infraestructuras y vivienda, los socialistas, representados por Álvaro Toconar, han reprochado al PP plantear gastos en carreteras de titularidad estatal o municipal, un catálogo de vías —como la autovía A-5— ajenas a la Junta. Por su parte, Nacho Redondo ha proyectado la contrariedad del PP por la falta de "una apuesta clara por la vivienda pública" pese a la retórica del Gobierno regional.

El debate sobre agricultura ha contrapuesto la visión de Santiago Lucas-Torres con la de Antonio Sánchez Requena. El diputado del PP ha denunciado un bajo grado de ejecución presupuestaria más allá de los pagos de la PAC y ha hablado de "abandono" del campo y exceso de trámites administrativos. Además, ha alertado del incremento del coste del agua. Desde el PSOE, se han felicitado por el acierto de los programas de relevo generacional que han incorporado a unos 5.300 jóvenes al sector.