Así es el exclusivo chalet de lujo que se vende en Ciudad Real por 1,2 millones: "Confort y conexión con la naturaleza"
Se ubica sobre una parcela de 2.269 metros cuadrados en La Poblachuela.
Idealista cuenta con un amplio catálogo de casas y pisos en venta. Sin embargo, también incluye otro tipo de propiedades que por su elevado precio solo están al alcance de unos pocos. Es el caso del espectacular chalet de lujo que se vende en Ciudad Real por 1,2 millones de euros.
Ubicado en La Poblachuela, anejo de la capital provincial, se trata de una construcción de 500 metros cuadrados (m2) sobre una generosa parcela de 2.269 m2. Un espacio que combina "elegancia, eficiencia energética y naturaleza madura en perfecta armonía".
El edificio cuenta con dos plantas conectadas por una hermosa escalera central y tiene cinco dormitorios, dos de ellos en suite, cuatro baños y un gran salón perfecto para reuniones familiares, descanso y ocio.
Jardín con piscina
En el exterior, la parcela incluye un porche cubierto y una gran piscina de agua salada de 50 m2, además de una amplia zona de jardín y parking.
En el precio también está incluida una coqueta vivienda de invitados de 55 m2 con un dormitorio, salón con cocina y baño.
"Esta propiedad no es solo una casa, sino un estilo de vida. Un rincón exclusivo para quienes valoran la privacidad, la sostenibilidad, el confort y la conexión con la naturaleza", expresan en el anuncio.