Así es el bar - restaurante en funcionamiento que se vende en el centro de Ciudad Real: este es su precio
Cuenta con 145 metros cuadrados y está totalmente acondicionado y listo para entrar.
Idealista cuenta con un amplio catálogo de casas y pisos en venta. Pero también incluye otro tipo de propiedades como los negocios. Es el caso del bar – restaurante que se vende en Ciudad Real por 155.000 euros.
Se trata de un establecimiento de 145 metros cuadrados totalmente acondicionado y listo para entrar, ya que actualmente se encuentra en funcionamiento. Está ubicado a pie de calle a pocos metros de la Plaza de la Constitución y de la Plaza Mayor.
Cuenta con una gran cocina completamente equipada, comedor, dos baños y dos escaparates que dan a la calle.
Asimismo, dispone de alarma de seguridad, puerta de seguridad, calefacción y aire acondicionado, así como salida de humos.
Una oportunidad única para quien busca emprender en el mundo de la hostelería.