Abre sus puertas en Puertollano la Oficina del Hidrógeno Renovable para "impulsar y asesorar" al sector en la región

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, han inaugurado este lunes la Oficina del Hidrógeno Renovable de Castilla-La Mancha en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC) de Puertollano. Un espacio que pretende aportar al sector "visibilidad, innovación, talento y asesoramiento".

Ante la presencia de representantes institucionales y empresariales vinculados a las energías renovables y al Clúster del Hidrógeno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero ha animado a los empresarios a invertir en una región que tiene "un alto grado de confianza empresarial".

Caballero ha destacado el clima de estabilidad política e institucional que impera en Castilla-La Mancha, "con un Gobierno previsible, cercano y que no da bandazos".

"Hay una paz social que contribuye al desarrollo de un ecosistema empresarial en el que ya se cuentan en nómina empresas tan importantes como Iberdrola o Hydnum Steel en Puertollano o Erasmo Power en Saceruela", ha expresado.

Asimismo, ha reflexionado sobre la importancia de "explicar mejor" lo que está haciendo el sector y las implicaciones del desarrollo de las renovables, evitando y combatiendo los bulos que rodean a estas energías.

Apuesta por las renovables

De su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha expresado que la Oficina del Hidrógeno Renovable de Castilla-La Mancha es el claro reflejo del compromiso del presidente regional Emiliano García-Page por la transición hacia las renovables y las oportunidades que ofrece Castilla-La Mancha.

"Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en generación de energía renovable, con la instalación de 16.850 megavatios de potencia, una inversión global de más de 578 millones de euros en un año, la generación de 1.500 empleos directos y la aportación del 14,4% de la energía renovable de la red nacional", ha afirmado.

Gómez ha expresado que estos datos evidencian la "necesidad de la creación de esta oficina en Puertollano, nodo de la red de hidroductos H2MED de la mano de Enagas, con importantes centros de investigación e innovación como el Centro Nacional del Hidrógeno, el ISFOC o la Agencia de Investigación de Castilla-La Mancha y empresas como Iberdrola o Hydum Steel".

Puertollano, a la vanguardia

Por su parte, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha agradecido al Gobierno regional la creación de esta oficina, que está compuesta por tres mujeres, dos de ellas doctoradas en Ingeniería Química.

"Es una iniciativa que contribuirá a afianzar a Puertollano en la vanguardia de la transición energética como referencia nacional en la investigación y desarrollo de energías limpias", ha asegurado.

Por último, el director general de Transición Energética, Alipio García, ha repasado la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable y la importancia de la oficina como punto único de información y seguimiento.

García ha anunciado la puesta en marcha del Plan de Acción vinculado a la hoja de ruta, para el que se abre ahora el periodo de participación empresarial con la aspiración de llevar a cabo un total de 38 tareas y 20 medidas. Se pondrá en marcha a partir del mes de enero de 2026 y correrá paralelo a la elaboración del Mapa de Capacidades Tecnológicas de Castilla-La Mancha.