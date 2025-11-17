La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha contará con 475 millones en 2026: 242 irán destinados a vivienda

La Consejería de Fomento destinará en 2026 un total de 242 millones de euros en materia de vivienda, un 25 % más de lo presupuestado este año por el departamento de Nacho Hernando.

El consejero ha presentado este lunes las cuentas en las Cortes de Castilla-La Mancha, avanzando que uno de cada dos euros será destinado en "promoción de vivienda". A este fin se invertirán al menos 48 millones, ya que "no será preciso y al final será muchísimo más de lo presupuestado".

El presupuesto de Fomento ascenderá a 475 millones, un 10 % más que el vigente. Y contiene un aumento del 14 % en fondos propios, con "el compromiso creciente del Gobierno con la cohesión territorial, la movilidad sostenible y el acceso a una vivienda digna".

El 84 % de los recursos se destinarán a inversiones directas a transferencias y ayudas a las familias y empresas.

"El presupuesto final podría superar los 350 millones de euros, teniendo en cuenta las aportaciones futuras del Fondo Social del Clima, una previsión de 45 millones de euros en obra nueva y otros 30 millones para las ayudas a las hipotecas a tipo 0", ha adelantado.

Por último, del plan de 10.000 viviendas de obra nueva, ha anunciado que ya se han sobrepasado las 15.000, con un 20 % con algún tipo de protección pública.

Nuevo convenio con Madrid

Por otro lado, Hernando ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará una nueva versión del Transporte Sensible a la Demanda para la Serranía Baja conquense con una inversión de 6,1 millones de euros en los próximos 4 años y la validación del nuevo Convenio de Transporte con la Comunidad de Madrid, que supondrá nueve millones de euros anuales.

En el convenio "no entrará en la zona E de la Comunidad de Madrid, finalmente, Talavera de la Reina".

En materia de carreteras, habrá un incremento de 9 millones de euros en inversiones, actuando en la CM-3262, CM-3201, CM-3167, CM-3009 por valor de 6,7 millones de euros. Y se recibirán más de 3 millones de euros de Adif para poder conectar la ciudad de Cuenca con la estación de AVE 'Fernando Zóbel'.

"Vamos a invertir 17 millones de euros en materia de mantenimiento de firmes, 3 millones en la mejora de la señalización y 2,4 la mejora de los márgenes y drenaje de nuestras carreteras", ha anunciado.

Transportes y Movilidad

En cuanto a Transportes y Movilidad, Hernando ha detallado la renovación y ampliación de los servicios ASTRA en Pozuelo de Calatrava, Alovera-Villanueva-Quer y una nueva lanzadera de Pioz con 4,5 millones.

También ha avanzado la finalización en 2026 de varias obras financiadas con fondos 'Next Generation', la pasarela ciclo peatonal Miguelturra-Ciudad Real, la conexión accesible al casco histórico de Cuenca o la estación intermodal de Illescas.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, ha señalado que se han lanzado ayudas y proyectos por valor de 430,2 millones de euros, de los cuales se han adjudicado el 93,75 %.

PP y Vox piden nuevas carreteras

Durante su intervención, tanto PP como Vox han coincidido en criticar las cuentas, centrándose en que reflejan la "cifra más baja" de la historia en inversión en carreteras nuevas.

El diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Nacho Redondo, ha indicado que los presupuestos "no fomentan nada y ninguna de las grandes promesas del PSOE aparece en las cuentas". Y ha cargado contra "la ausencia de avances legislativos en materia de movilidad, suelo, paisaje o logística".

Por su parte, el diputado regional Francisco Cobo ha lamentado que el presupuesto "no es realista" y ha afeado que el planeamiento urbanístico y de infraestructuras del PSOE "se ha quedado en un papel, cuando debería ser la herramienta que determine el crecimiento de los municipios".

Por último, el portavoz de Fomento del PSOE en las Cortes, Álvaro Toconar, ha afirmado que las cuentas "traen consigo beneficios fiscales para las familias y los jóvenes que quieran comprar su primera vivienda y un aumento de la inversión". Asimismo, ha acusado al PSOE de "mentir sobre los presupuestos".