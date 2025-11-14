La inflación repunta en Castilla-La Mancha por quinto mes consecutivo y se sitúa en el 2,8 %

Los precios han subido un 2,7 % en Castilla-La Mancha durante octubre en comparación con los datos del mismo mes en 2024. Todo ello después de una subida del 0,9 % respecto a septiembre y que refleja una tendencia alcista en los últimos cinco meses.

Así se desprende de los datos sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que sitúan al sector de la vivienda (+7,5 % interanual) como ariete de este encarecimiento.

No obstante, Castilla-La Mancha presenta un mejor comportamiento que la media del país, donde la subida interanual ha escalado al 3,1 %, la tasa más alta desde junio de 2024. En este caso, las principales subidas se han registrado en el sector de la energía y el transporte.

Volviendo a los datos de la región, tras la vivienda, el segundo grupo que más ha subido en términos interanuales ha sido el de las bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4 %, y el de hoteles, cafés y restaurantes (4 %).

Por debajo de la media regional se han situado la enseñanza y el transporte con una subida del 2,3 % y las medicinas con un 2,2 %.

Comunicaciones (1,9 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8 %), menaje (0,9 %) y del ocio y cultura (0,4%) son los apartados que han registrado un menor incremento.

En la otra parte, el único grupo que ha bajado los precios respecto al mes de octubre de 2024 ha sido el vestido y calzado, con un -2,5 %

Tasa mensual

En términos mensuales, la mayor escalada ha correspondido a vestido y calzado con un 7,8 %. Por detrás han aparecido los alimentos frescos (1,6 %) y la enseñanza (1,1 %).

En la misma tasa que la subida regional (0,9 %) se ha situado la vivienda y por debajo el transporte con un 0,4 %, los cafés y restaurantes con un 0,3 %, y el menaje y las bebidas alcohólicas y tabaco con un 0,1 %.

Comunicaciones no ha variado y el único sector que ha presentado descensos ha sido ocio y cultura (-0,8 %).