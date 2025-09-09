Así es la lujosa mansión que se vende por 2,2 millones de euros en Ciudad Real y que tiene más de 100 años

Cuando hablamos de compraventa de propiedades, lo primero que nos viene a la mente son pisos y casas. Sin embargo, el mercado cuenta con inmuebles en venta más exclusivos. Es el caso de la casa – palacio que se vende en Ciudad Real por 2,2 millones de euros.

Según el anuncio publicado en 'Rústicas Singulares', tiene una superficie de 1.197 metros cuadrados. Se trata de un edificio de finales del siglo XIX catalogado como Bien de Interés Cultural. Un gran vestíbulo y una escalera de acceso a la primera planta son las joyas de la planta baja, con un amplio salón, dos despachos, sala de estar, un baño y cocina con despensa. Además, una escalera lleva a la bodega del sótano.

La primera planta cuenta con un gran salón a modo de distribuidor, cuatro dormitorios, dos baños, un aseo, salón comedor, sala de estar, cocina y cuarto de plancha.

DSC_0231RW.jpg

Inmueble en venta en Ciudad Real. Foto: 'Rústicas Singulares'.

Jardín y garaje

El inmueble tiene un jardín posterior que también presenta una magnífica decoración, con diversas terrazas, una gran fuente y una agradable piscina.

Inmueble en venta en Ciudad Real. Foto: 'Rústicas Singulares'.

Inmueble en venta en Ciudad Real. Foto: 'Rústicas Singulares'.

Además, dispone de acceso de vehículos hasta el garaje y otras dependencias propias de las actividades agrícolas como cuadras, cocina de trabajadores y otras estancias.