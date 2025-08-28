El emblemático cigarral con vistas al Casco Histórico de Toledo que se vende por una millonada

Cuando hablamos de compraventa de propiedades, casi siempre pensamos en casas y pisos. Sin embargo, existen otro tipo de propiedades en el mercado que, por su elevado precio, solo están al alcance de unos pocos. Es el caso del emblemático cigarral que se vende en Toledo por 1.790.000 euros, 310.000 euros menos que hace unos meses, según el portal 'Rústicas Singulares'.

Ubicado en la zona de La Bastida, en la margen izquierda del Tajo, se trata de una construcción de 882 metros cuadrados con tres plantas, que necesita ser rehabilitada. Sus estancias se distribuyen en torno a un patio central, con lucernario y las galerías en la primera y segunda planta, que dan paso a las habitaciones superiores.

En el exterior, un gran jardín ofrece una impresionante panorámica del río y del Casco Histórico de Toledo.

Cigarral en venta en Toledo. Foto: 'Rústicas Singulares'.

Cigarral en venta en Toledo. Foto: 'Rústicas Singulares'.

Terreno agrícola

La extensión del terreno, vallado con un muro de piedra, es de 27.000 metros cuadrados. Cuenta con varias construcciones dedicadas a labores agrícolas, vivienda de guardeses y hasta un gran palomar de ladrillo.

Cigarral en venta en Toledo. Foto: 'Rústicas Singulares'.

Cigarral en venta en Toledo. Foto: 'Rústicas Singulares'.

En definitiva, una excelente propiedad que se erige como una gran oportunidad para invertir en patrimonio en una de las ciudades más turísticas de España.