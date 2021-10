Nicolás bendice que el Gobierno regional no suba la presión fiscal pero lo ve "insuficiente"

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha considerado "insuficiente" que no se incremente la presión fiscal en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2022 aunque es una medida "bienvenida", ha dicho.

Así lo ha señalado en rueda de prensa junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión que ambos han mantenido este viernes y en la que el consejero ha informado del presupuesto autonómico para 2022 dentro del ambiente de estabilidad institucional, estabilidad social y seguridad jurídica que demandan los agentes económicos y sociales y que es "el mejor reclamo" para las empresas que quieren instalarse en la región, ha dicho Ruiz Molina.

Nicolás ha estado de acuerdo con las previsiones tomadas como referencia por la Consejería para elaborar el proyecto de ley de presupuestos y ha dicho que el compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de no incrementar la presión fiscal, y en algunos casos reducirla, es "insuficiente, pero no quiere decir que no sea bienvenida".

El presidente de la Cecam ha considerado necesario que los fondos previstos para pymes y autónomos lleguen a todo el tejido productivo de Castilla-La Mancha, en especial a los que han tenido mayores perjuicios, y ha pedido más información sobre los fondos Next Generation ya que la que han recibido los empresarios es "bastante difusa hasta el momento", ha precisado.

Inversiones reales

Asimismo, ha aplaudido que se destinen casi 830 millones de euros a inversiones reales, aunque ha pedido que se ejecuten al cien por cien, y ha reflexionado acerca de lo que está afectando al tejido productivo el alto coste de la energía y del combustible. A elegir entre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y de Castilla-La Mancha, Nicolás ha dejado claro que "me quedo con el nuestro".

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que "nos ha ido muy bien, siempre, hablar con los empresarios y tenemos que seguir haciéndolo" y sobre los presupuestos autonómicos ha dicho que están encaminados a proteger al sector empresarial, que en Castilla-La Mancha son fundamentalmente pymes y autónomos.

Estas empresas, ha recalcado, son las que generan riqueza y empleo y las que permiten financiar el estado del bienestar, de modo que el objetivo de los presupuestos es "favorecer a los que menos tienen y a los que pueden generar riqueza para financiar el presupuesto", ha recalcado.

Juan Alfonso Ruiz Molina ha manifestado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más recursos a pymes y autónomos y ha dicho que "si la respuesta que hemos dado durante los peores momentos de la crisis ha sido la expansión del gasto público, que ha tenido efectos muy positivos sobre la economía" el presupuesto de 2022 consolida ese volumen de gasto.

Empleo

En este sentido, ha dicho que Castilla-La Mancha es la región que más empleo ha creado en el último año, en base a la última EPA, y la segunda en la que más ha crecido la población activa, y ha añadido que se han creado más de 94.000 puestos de trabajo respecto a junio de 2020.

Sobre el presupuesto de 2022, Ruiz Molina ha dicho más de 1.400 millones de euros se van a destinar a ayudas a empresas mientras que la inversión pública suma 1.460 millones de euros.

A preguntas de los periodistas, ha dicho que espera que la inflación actual sea coyuntural y ha explicado que una parte está motivado por la falta de suministros esenciales que afectan, entre otras, a la industria automovilística. No obstante, ha señalado que esta situación sobrepasa competencias de un gobierno autonómico e incluso nacional y requiere tomar medidas en el ámbito europeo.

