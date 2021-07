Las empresas castellano-manchegas ya han solicitado el 83% de las ayudas por la crisis

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado en Guadalajara que de los 206 millones de euros en ayudas del Gobierno regional a los sectores que peor lo están pasando por la crisis debido a la pandemia ya hay 172 millones solicitados, lo que representa el 83% por ciento del crédito disponible.

Lo hacía en la presentación de la Feria Internacional LogisticSpain, acto en el que ha querido recalcar que las empresas todavía tienen plazo para solicitar estas ayudas ya que, tal y como anunciaba ayer el presidente de la región, Emiliano García-Page. En concreto, el plazo se amplía hasta el 30 de julio, y así se publicará este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

"Afortunadamente vamos bien en cuanto al número de solicitudes y llevamos 11 millones de euros más de los que estaban ayer comprometidos cuando habló el presidente", ha aseverado Franco, tras precisar que hay más de 4.200 solicitudes y que el Gobierno regional no quiere quedarse ahí, sino que quiere que esos 206 millones de euros lleguen a todos los rincones de la región, de ahí la ampliación del plazo del 9 de julio hasta el 30 de julio.

Más financiación

Por otro lado, la consejera de Empresas se ha referido también a la publicación, este miércoles, en el Diario Oficial, de otra ampliación de 500.0000 euros para el sector de la economía social que también tiene una fuerte presencia en la provincia de Guadalajara, un sector al que se va a ayudar a la incorporación de socios con ayudas que pasan de los 6.000 a los 10.000 euros este año.

Franco ha insistido en que el Gobierno regional no ha dejado de apoyar al sector empresarial desde que se originó la pandemia. "Nadie puede dudar que no se ha dejado de trabajar desde el inicio de la pandemia y no van a dejar de hacerlo", ha precisado.