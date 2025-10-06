El CD Toledo y el CD Yuncos ya conocen su rival de primera división en la Copa del Rey: Sevilla FC y Rayo Vallecano

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sonreído a los dos equipos de la provincia de Toledo clasificados para estos dieciseisavos y ha deparado dos enfrentamientos históricos que disputarán entre el martes 28 y el jueves 30 de este mes de octubre.

El CD Yuncos recibirá al Rayo Vallecano en su debut absoluto en la competición copera mientras que el CD Toledo se medirá al Sevilla FC en un partido de dieciseisavos histórico en el Salto del Caballo.

Para el Yuncos, un club con poco más de 60 años de historia, este enfrentamiento con un equipo de primera división es todo un hito. El conjunto sagreño que milita actualmente en Primer Autonómica Preferente nunca había participado en la Copa del Rey.

🥳 ¡¡Celebración en Toledo!!



El CD Yuncos se enfrentará al @RayoVallecano y lo comentan en directo Juan Navarro e Isi Palazón.



📺 https://t.co/9AZ8cnTEOS #LaCopaMola🏆 | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/tQGF8S3K2M — RFEF (@rfef) October 6, 2025

Tras conocerse que el Rayo de Isi Palazón se jugará su pase a octavos en un partido único en el 'Complejo Deportivo Villa de Yuncos', se ha desatado la euforia entre los integrantes y familiares del club que han seguido el sorteo en directo.

Por su parte, el CD Toledo revive una noche mágica de copa. El Salto del Caballo se vestirá de gala para recibir nada más y nada menos que al Sevilla F.C en lo que será su primera visita oficial a la capital de Castilla-La Mancha.

Toledo se vestirá de gala para recibir al heptacampeón de la Europa League en el Salto del Caballo.



¡Nos vemos pronto, @SevillaFC!#LaCopaMola pic.twitter.com/Np3wvdfqlh — C.D. Toledo 🦅💚⚪️ (@CD_Toledo) October 6, 2025

El conjunto imperial no recibía a un equipo de primera división desde la temporada 2016/2017 cuando el Villarreal visitó el feudo toledano.

El último enfrentamiento entre el Toledo y Sevilla se dio en la temporada 1998/1999 en la segunda división con victoria para el equipo verdiblanco por 2-0. Casi 30 años después, se vuelven a enfrentar en una eliminatoria a partido único que promete ser inolvidable.

Gracias a la magia de la Copa del Rey, los aficionados del CD Toledo y CD Yuncos vivirán una de las noches más emocionantes de los últimos años.