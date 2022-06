Miguel Aroca es el elegido para ocupar el banquillo del Villarrubia

Villarrubia CF ya tiene entrenador. El equipo que preside José Luis Urda Plana y que hace unos días anunciaba la llegada de Emilio Sosa como director deportivo, se ha decantado por José Luis Aroca, el técnico que ha llevado al Villarrobledo a la final del play-off regional por el ascenso a Segunda RFEF. Junto a Aroca, completará el cuerpo técnico Ángel Buitrago adoptando las labores de segundo entrenador y preparador físico.

“Después de un año desilusionante y de incertidumbre venimos con las pilas cargadas y a por todas. Aquí estamos para presentar al director deportivo, Emilio Sosa, y a Miguel Aroca, el nuevo entrenador”, aseguraba el presidente villarrubiero en la puesta de largo del nuevo staff.

Acto seguido tomaba la palabra el flamante director deportivo, Emilio Sosa. “Doy las gracias al club y al presidente por confiar la dirección deportiva en mi persona. Es un placer para mí. He visto el crecimiento de este club hasta llegar al nombre que hoy tiene. Tengo claro, conozco y comparto los valores de este club que son la humildad y trabajo; pero humildad con exigencia máxima de trabajo. Por eso, una de las cosas que me han traído aquí son esos valores”, reconocía en primer lugar Sosa.

Preguntado sobre cómo se cocinó su llegada, el ex del Manchego y Don Benito, entre otros, explicaba que “me despedí el 25 de mayo del Don Benito y el día 26 recibí la llamada de Repi. Me reuní posteriormente con el presidente y con el mismo Repi. Tenía alguna oferta más, pero decidí venir aquí porque era una buena oportunidad”.

En este sentido, apuntaba que “no es un paso atrás en mi carrera. Es un reto apasionante que merece la pena. En la vida hay que marcarse retos y esto es una nueva oportunidad. Somos humildes, pero exigentes y el objetivo es terminar mejor que ha quedado el Villarrubia esta temporada”.

Aroca, un técnico en proyección

Miguel Aroca se ha convertido en nuevo entrenador del Formac Villarrubia. A sus 36 años, el nuevo técnico blanquiazul tiene experiencia en el fútbol de base. Sin embargo, estuvo de segundo entrenador en el Villarrobledo de Segunda B y el pasado año consiguió jugar play off a Segunda RFEF con el propio Villarrobledo. Hoy le llega un nuevo reto al coger las riendas del Villarrubia.

“El Villarrubia es un equipo que llevo sufriendo desde juvenil, lo sufrí en Segunda B y lo he sufrido en Tercera. Es un equipo que he analizado y que lo está haciendo muy bien en los últimos años. Agradezco la confianza de José Luis y Emilio Sosa. No hubo dudas y todo fue muy rápido”, explicaba en su presentación el nuevo entrenador.

“Cada temporada es un desafío porque los objetivos son difíciles, pero mis objetivos pasan por el día a día. Se ha puesto una tercera muy potente pero, desde hoy, el poderoso tiene que ser el Villarrubia, el ir ganando partido a partido y no mirar más allá. Esa tiene que ser nuestra seña de identidad”, añadía el técnico de Villarrobledo.

Preguntado sobre su método de trabajo y características, Aroca reconocía que “mis equipos se caracterizan por ser intensos, estar concentrados, estar replegados y que sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Es pronto para hablar de fichajes, pero a partir de mañana aparecerán nombres y veremos qué podemos renovar de aquí”.

Por último, recordaba, “mi objetivo es ir día a día. En Villarrobledo hemos sido capaz de ganar a los de arriba y dejarnos puntos con los de abajo. El objetivo es llegar en las mejores condiciones al mes de mayo”.

