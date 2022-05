0-1 | Un gol del Nastic en el descuento deja helado el Belmonte

Tropiezo importante del Albacete en su casa ante el Nastic de Tarragona. Tenía el cuadro manchego la oportunidad de situarse 2º y ponerse a un punto del líder, pero un gol del Nastic en el tiempo añadido complica el ascenso directo a un Albacete que no terminó de estar comodo durante todo el partido.

Empezó el cuadro tarraconense con un ocasión de Pablo Fernández en el inicio del partido. La más clara del Albacete en la primera mitad no llegó hasta los 35 minutos, los de Rubén de la Barrera no terminaban de coger el punto al partido y el Nastic, muy correoso durante todo el encuentro, dificultaba las opciones de un Albacete que no estuvo fino.

En la segunda mitad creció el cuadro manchego, Fuster y Dani González tuvieron las oportunidades más claras para un Albacete que mostró más fútbol en los primeros compases del segundo acto que en todo el primer tiempo. Además, poco después, el palo evitaba el tanto de Manu Fuster que a punto estuvo de hacer el 1-0. La réplica de los visitantes no llegó hasta los quince últimos minutos de la segunda parte, Del Campo y Carbia tuvieron las ocasiones más claras de un Nastic que hizo un muy buen partido. A pocos minutos del final, el Albacete volvería a tener otra clara, Alberto Jiménez remataba dentro del área, pero Manu evitaba el tanto del equipo albaceteño. Ya en el añadido, Del Campo hacía el único tanto del partido poniendo el 0-1 definitivo.

Varapalo importante para el Albacete que se encuentra ahora mismo 3º clasificado. Los de Rubén de la Barrera tienen 64 puntos, dos menos que el Villarreal B y cuatro menos que el Andorra. Las dos últimas citas para los manchegos será visitar al filial del Betis y recibir en el Belmonte a la Llagostera.

Sigue los temas que te interesan