CD Toledo: llega el portero Roberto Gutiérrez y aparca la llegada del delantero

Finalmente, no ha llegado ningún delantero al CD Toledo, al menos por ahora. El club verde ha renunciado finalmente a incorporar a un delantero antes del cierre de mercado pero sí ha logrado cerrar el fichaje de Alberto Gutiérrez, un experimentado portero de 30 años que suplirá la salida de Olmedo a la liga de Estados Unidos.

El nuevo cancerbero verde posee una dilatada experiencia en el fútbol nacional, acumulando 65 partidos en Segunda División y más de 120 en la categoría de bronce. Criado en las categorías inferiores del Tenerife con el que debutó en el fútbol profesional en la temporada 2013-2014. Tras su paso por el conjunto tinerfeño continuó su carrera en el CD Mirandés, Sabadell, Calahorra y UD San Fernando de 2ª RFEF desde donde llega a Toledo.

Roberto tendrá que disputar la titularidad a Dos Santos, guardameta con el que el equipo ha sumado dos victorias consecutivas por primera vez en toda la temporada.

En cuanto al delantero, aunque era uno de los objetivos prioritarios, el club finalmente ha decidido no mover ficha ya que las alternativas que se han presentado o bien no encajaban con sus pretensiones económicas o la dirección deportiva consideraba que no mejoraban lo que había. En cualquier caso, el CD Toledo tiene una ficha libre que podría cubrirse con algún futbolista en paro.

Sigue los temas que te interesan