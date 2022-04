37-30 | El Incarlopsa Cuenca vence al Puente Genil y sigue en puestos europeos

El Incarlopsa Cuenca aprovechó su momento más dulce de la temporada para ganar al Ángel Ximénez Puente Genil y encadenar su cuarta victoria consecutiva, una victoria que les hace seguir quintos, en zona europea.

Los de casa no pudieron contar con su entrenador Lidio Jiménez, quien se tuvo que ausentar por temas personales y le volvió a suplir un Juan Doldán que lleva pleno de triunfos. Empezó el choque igualado, con pocos goles y siendo mejores las defensas y las porterías que los ataques, eso hacía que en minuto 10 fueran tan solo 3-4, aprovechando los andaluces el buen lanzamiento exterior de Dukic. Y le costó a Cuenca ponerse por delante, no lo hizo hasta el minuto 13, cuando Thiago anotó el 6-5 tras una parada de Grbavac, que siguió con dos paradas más, aprovechadas por un equipo local que marcaría el 8-5 en el minuto 16 por medio de Arnau desde los siete metros. No se iban del choque los de Puente Genil, que dos veces llegaron a ponerse a uno, por lo que Doldán solicitó su primer tiempo muerto, llegando tras ello un 3-0 que hizo que Bustos hiciera lo propio en busca de la reacción de los suyos, cuando vio el 14-11 a falta de algo más de tres minutos para el descanso. Aunque no lo supieron aprovechar los cordobeses ante un Cuenca desatado y que encontraba a Pozzer con demasiada facilidad en el pivote, llegando al descanso con 17-12 tras un tanto de Marcio casi sobre la bocina.

Empezó la segunda mitad como había terminado la primera, los locales hicieron un parcial de 2-0 y se marcharon de siete en el marcador ante un Puente Genil que buscó la reacción con la salida Konecny bajo palos por De Hita. Pero no les funcionó, ya que el Incarlopsa tiró de la efectividad de su primera línea comandada por un gran Fede Pizarro y Thiago Alves. La ventaja se fue aumentando poco a poco, llegando al más nueve del minuto 52 con el tanto de Nacho Pizarro a la contra, quien hacía el 32-23. Ahí tiraron la toalla los visitantes, que dejaron algún destello final con los goles de Estepa y Luisfe, pero sin mucho que hacer en un partido que ya había quedado visto para sentencia.

Ficha técnica:

37. Incarlopsa Cuenca (17+20): Grbavac; Pablo Simonet (2), Martín Doldán (2), Thiago Alves (7, 1p), Bulzamini, Nacho Moya (3, 1p), Arnau Fernández (3, 2p), siete inicial, Sergi Mach (3), Nacho Pizarro (1), Hugo López, Leo Prantner, Carlos Fernández, Pozzer (5), Fede Pizarro (8) y Joaquim Nazaré (3).

30. Ángel Ximénez Puente Genil (12+18): De Hita; Marcio Da Silva (4), Cuenca (1), Joao Pedro (1), Dukic (3), Borges (2, 1p), Mitic (4), siete inicial, Konecny (p), Spiljak, Corning (1), Xavi Tua (4), Pomeranz (2), David Estepa (4) y Luisfe (4).

Árbitros: Fernanda Espino Guerra y Víctor Navarro Baquero. Excluyeron, por parte local, a Pablo Simonet y Nacho Pizarro. Por parte visitante a Spiljak y Luisfe.

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 3-4, 7-5, 10-7, 11-10, 17-12, descanso, 21-14, 23-17, 26-19, 30-22, 33-26 y 37-30.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 26 de la liga Sacyr Asobal disputado en el polideportivo El Sargal ante unos 1.300 espectadores.

