La Media Maratón de Toledo cerrará el Circuito de Carreras del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Esta prueba se celebra de manera conjunta con la primera edición de la Maratón de Toledo. Más información : Toledo acogerá en noviembre de 2026 su primera maratón: "Conectará todos los barrios de la ciudad"

La Media Maratón de Toledo, que se celebrará el 15 de noviembre junto a la I Maratón de la ciudad, pondrá el broche de oro con la Media Maratón de Córdoba al Circuito de Carreras del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Así lo ha dado a conocer este lunes el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acompañado del concejal de río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano y su homóloga de Alcalá de Henares, Dolores López, en una rueda de prensa donde ha subrayado que este circuito "combina la promoción del patrimonio histórico con la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable".

Durante su intervención, el alcalde de Toledo ha destacado que este circuito "representa fielmente los objetivos del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, porque pone en valor y promociona el patrimonio histórico reconocido por la Unesco al tiempo que fomenta los hábitos de vida saludables y la movilidad entre nuestras ciudades", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Velázquez ha señalado además que esta iniciativa refleja el trabajo conjunto que realizan las 15 ciudades que integran el grupo, "una de las mejores formas de promocionar nuestro patrimonio es hacerlo a través del deporte, recorriendo las calles de estas ciudades únicas", ha afirmado.



Por su parte, la concejal de Deportes de Alcalá de Henares, Dolores López, ha explicado que el objetivo del circuito es invitar a corredores a descubrir las ciudades patrimonio a lo largo del año a través del deporte. El circuito está formado por 15 pruebas, una en cada una de las ciudades que integran el grupo, con distancias que oscilan entre los 10 kilómetros y la media maratón, y cuyos recorridos transcurren total o parcialmente por espacios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

El sistema de puntuación del circuito otorgará puntos a los 50 primeros clasificados de cada prueba, tanto en categoría masculina como femenina.

Además, las medias maratones puntuarán el doble, y el circuito premiará especialmente la participación en distintas sedes con bonificaciones adicionales para quienes compitan en tres, cuatro o cinco ciudades o más. Para optar a la clasificación final será necesario haber completado al menos tres pruebas en ciudades diferentes.

En cuanto a los premios, el ganador absoluto de categoría masculina y femenina obtendrá un viaje a Roma para dos personas, y los tres primeros clasificados en cada categoría ganarán noches de alojamiento en paradores de las Ciudades Patrimonio.