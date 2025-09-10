Andrés Iniesta anuncia que vuelve su prestigioso torneo de fútbol base en Albacete: "Tengo muchas ganas"

El exfutbolista Andrés Iniesta ha anunciado en sus redes sociales la segunda edición del prestigioso torneo de fútbol Iniesta Cup, que se celebrará en las instalaciones deportivas Alba Redondo de Albacete los días 6 y 7 de diciembre de este año.

"Estoy muy feliz y tengo muchas ganas de poder estar ahí. Este año habrá muchas novedades, muchos más equipos, equipos de Castilla-La Mancha, nuestra tierra", afirma Andrés en el vídeo.

Tras el éxito rotundo de la primera edición, donde participaron grandes equipos como el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia CF y Villarreal CF, la Iniesta Cup vuelve prometiendo un fin de semana lleno de fútbol y alegría.

"El fútbol me lo ha dado todo, y con la Iniesta Cup Soliss quiero devolverle parte de lo que me ha enseñado: compañerismo, esfuerzo, superación y respeto", ha subrayado el exfutbolista albaceteño.

Este torneo, que reúne a 16 de los mejores equipos alevines de España, se ha convertido en una cita deportiva de referencia a nivel regional y nacional. Además, cuenta con la colaboración de Seguros Soliss como patrocinador principal y el respaldo de la Escuela de Fútbol Albacer.

Máxima expectación

"Os mando un abrazo y espero veros muy pronto", así se despide Andrés, que ha invitado a los futboleros a disfrutar de este evento que aglutinará grandes talentos del deporte rey.

Aunque todavía no se conocen cuáles son los equipos que participarán y otros detalles, la expectación de esta segunda edición es máxima.

"Queremos brindar la oportunidad de vivir una experiencia de competición que ayude a los niños a prepararse para retos en el futuro. Poder ayudarlos a desarrollarse como futbolistas dentro de un entorno lo más profesional posible", exponen desde la organización.