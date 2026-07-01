El impulso definitivo al nuevo instituto de Ocaña desvanece las esperanzas de su vecina Noblejas por acoger el centro

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la licitación para la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IESO) en el municipio toledano de Ocaña que hace desvanecer el anhelo de su localidad vecina, Noblejas, de acoger este centro.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha comunicado este miércoles el acuerdo por el que se licitan por 10 millones de euros las obras de un centro que llevará el nombre de Amalia Avia, artista toledana natural de otro pueblo de la misma comarca Santa Cruz de la Zarza.

Padilla ha avanzado que con esta decisión, "el Ejecutivo de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas de la provincia de Toledo". En este sentido ha explicado que se espera que la licitación se cierre en una semana, las obras comiencen en seis meses y tengan un plazo de ejecución de 14 en dos fases constructivas, aunque ambas licitadas conjuntamente.

Este nuevo instituto se ubicará en la calle Retamas, en una parcela de más de 8.600 metros cuadrados, seleccionada por el Ayuntamiento de Ocaña "por su idoneidad" y una superficie construida de 4.100 metros. Se trata de una zona próxima a los actuales IES ‘Alonso de Ercilla’ y ‘Miguel Hernández’, así como al CEIP ‘Pastor Poeta’, "favoreciendo la creación de un importante núcleo educativo en la localidad", según ha justificado la consejera.

Además, ha insistido, en que el proyecto contempla una reserva de espacio para una futura ampliación destinada a enseñanzas de Bachillerato que permitiría seguir ampliando la oferta educativa del centro en función de las necesidades de escolarización.

El IESO ‘Amalia Avia’ será un centro educativo de cinco líneas adaptado a las necesidades actuales y futuras del municipio y la comarca", ha señalado Padilla.

En conjunto, el instituto contará con 20 aulas de Educación Secundaria Obligatoria, además de espacios específicos para la enseñanza de música, plástica, tecnología y ciencias, aulas de apoyo y desdoble, departamentos didácticos y dependencias administrativas.

También, dispondrá de biblioteca, sala multiusos, cafetería, gimnasio con vestuarios, zonas deportivas y espacios exteriores cubiertos destinados a la convivencia y al desarrollo de actividades educativas.

En palabras de la responsable autonómica, “el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con la educación pública de calidad para nuestros niños y niñas”.

En concreto, con este nuevo IESO se beneficiarán un total de 600 alumnos y alumnas de Ocaña y de la comarca.

Huelga de hambre

La negativa de la Junta de Comunidades a construir este centro educativo en Noblejas llevó al alcalde de este municipio, Agustín Jiménez, a ponerse en huelga de hambre durante varios días el pasado mes de agosto.

El veterano político socialista, que lleva desde 1983 en el cargo de manera ininterrumpida, aseguraba entonces en una carta que esta medida de presión se debía a que el Gobierno autonómico "prometió" la obra y "todavía no es una realidad".

Por su parte, la Junta justificaba la decisión de proyectar este instituto en Ocaña, en que Noblejas no había experimentado "cambios significativos de población" que indicasen la conveniencia de construir allí la infraestructura.