La Universidad de Castilla-La Mancha celebra 40 años como faro de la región y el propósito de seguir "emocionando"

"Queremos seguir otros 40 años, al menos, emocionándonos". Con esta cita cerraba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page su intervención durante el acto institucional con el que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado el 40º aniversario de su creación en una gala en la que ha quedado constancia del papel de la entidad académica como faro del desarrollo económico y social de la región.

Con el rector José Julián Garde como anfitrión, el Teatro Quijano de Ciudad Real ha congregado a centenares de protagonistas de la sociedad castellanomanchega en una celebración que también ha servido para calibrar el buen momento que vive esta institución que se extiende por cuatro de las cinco provincias que configuran Castilla-La Mancha.

Durante su intervención, Page, que se ha reivindicado como "el único presidente de Castilla-La Mancha titulado por la UCLM", ha recordado como la puesta en marcha de la universidad por parte del Gobierno de José Bono no fue bien vista en Madrid. "Fue la primera bronca del Gobierno de Castilla-La Mancha con el de España, algo que ya se ha convertido en tradición", ha bromeado.

En este sentido, ha explicado que estas reticencias se manifestaron en que "se autorizó su creación sin dinero", una situación que a su juicio demuestra que "en eso tampoco cambian las cosas" en alusión a su ya famoso "yo invito y tú pagas" que tantas veces ha achacado al Gobierno central en temas como el reparto de inmigrantes o la renovación del marco de financiación autonómica.

A pesar de esas trabas iniciales, ha reivindicado que "Castilla-La Mancha ha hecho una apuesta desde el principio" que no es otra que la de "tomarse en serio a sí misma como región".

"¿Hubiéramos podido ser lo que somos sin universidad? Yo creo que la respuesta es de cajón", ha puntualizado.

Page ha convenido que los argumentos que entonces se esgrimieron para poner en marcha la institución son los mismos que él sigue reivindicando hoy día: "No ser más que cualquier otra región pero tampoco consentirnos a nosotros mismos ser menos".

"No tiene mucho sentido que esta región hubiese gestionado el sistema educativo pero que el último tramo, el de la excelencia, no lo hubiera podido hacer. Si el talento tuviese que haberse ido para desarrollarse, hubiera sido mucho más fácil que echase raíces fuera", ha reflexionado.

El presidente autonómico también ha defendido el modelo de "dispersión de campus" que todavía a día de hoy "hay quien cuestiona" pero que ha calificado como una manera de ejercer el "servicio público". A este respecto ha reconocido que seguramente genere "más gastos" pero también permite extender la "filosofía de acercar los servicios públicos a la gente".

Gala por el 40º aniversario de la UCLM.

Gestión de la IA

Page ha aprovechado su intervención para avanzar que el próximo año "habrá nuevo pacto" del contrato-programa que supondrá un "compromiso renovado" y que en 2027 su Gobierno pondrá en marcha una estrategia regional para la gestión de la IA en el mundo económico y empresarial porque esta nueva frontera tecnológica "necesita gobierno o al menos límites".

"Es bueno navegar por el camino de la globalización tecnológica con algunas certezas", ha señalado Page, quien también ha defendido que "la IA no puede ser la coartada perfecta para aminorar servicios públicos y sacrificar empleo público". Al hilo de esta reflexión también ha defendido un "sistema educativo presencial y visual donde la gente haga sociedad".

El presidente de Castilla-La Mancha también ha querido destacar el valor que tiene el nombramiento de José Julián Garde como "rector de los rectores", es decir, presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) con "todos los apoyos", incluido el de las 27 universidades privadas que componen esta organización cuando "Castilla-La Mancha es la única comunidad de España que no tiene universidades privadas".

"Te deseo todo el éxito del mundo en las negociaciones con el Gobierno de España aunque tengas que decir que no me conoces porque seguramente te será más útil", ha ironizado el regidor autonómico.

La "huella" de la UCLM en la región

Por su parte, el rector ha destacado en su alocución que el legado de la institución "no se mide solo por el tiempo que ha pasado, sino por la huella que hemos dejado, que dejamos y que seguiremos dejando cada día en Castilla-La Mancha y en sus gentes".

"Lo que hoy se celebra no es solo la existencia de la UCLM, sino su aportación a la sociedad a la que sirve como institución pública de educación superior", ha enfatizado.

Garde ha recordado como la creación de la universidad regional cristalizó de una reivindicación histórica y colectiva de la propia ciudadanía, que echó a andar en el curso 1985/1986 con el propósito claro de "ser útil" a los y las castellanomanchegas y con unos valores que aún siguen vigentes: "El del servicio público y la vertebración territorial”.

Cuatro décadas después, el rector ha mostrado su orgullo porque hoy la UCLM es "sinónimo de calidad y conocimiento, una comunidad sólida, diversa y profundamente comprometida con su entorno", de "referencia" gracias al papel de las personas que la impulsaron y de sus profesionales, y "conectada con el entorno profesional y social" que le rodea.

La gala ha reunido a un nutrido grupo de miembros de la comunidad universitaria, entre personal docente e investigador, personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y estudiantado; así como a autoridades como los presidentes de las diputaciones y ciudades en los que la UCLM tiene algún campus, agentes sociales y empresariales y medios de comunicación.

Entre ellos se encontraba el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha puesto en valor la contribución de la UCLM “al progreso de la comunidad autónoma”.

Paco Núñez, presidente del PP, junto a varios cargos de su partido que han acudido al acto.

Núñez ha calificado este día como "muy importante" para celebrar el cumpleaños de una Universidad que "tanto ha contribuido al progreso económico y social de nuestra comunidad autónoma". En este sentido, ha afirmado que "la UCLM ha sido una pieza clave en el despliegue del conocimiento, la captación de talento y la mejora de la actividad económica regional".

Ceremonia

La ceremonia se ha estructurado en tres bloques. El primero, ‘Origen y evolución’, ha contado con intervenciones de dos personas pioneras en la institución: el catedrático y artífice de la ‘marca UCLM’, Feliciano Barrios; y la directora técnica de la Unidad de Gestión Académica del Campus de Albacete, María Ángeles Reolid.

El segundo bloque, ‘Impacto y sociedad’, ha continuado con las intervenciones del directivo de Airbus Helicopters España y del presidente de CECAP, Fernando Lombo y Andrés Martínez Medina, respectivamente; y un vídeo de felicitaciones de distintas personalidades vinculadas a la región.

Paula Jurado, la joven que el curso pasado obtuvo la nota más alta de las Pruebas de Acceso a la Universidad (un 13,975 sobre 14) y que decidió formarse aquí, en la UCLM, ha cerrado el bloque ‘Talento y futuro’, junto con la actuación artística del historiador, humorista y egresado Julián Añil.

Tras ello, la UCLM ha entregado una serie de reconocimientos institucionales a la Universidad de Alcalá, a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos de las ciudades y municipios en las que tiene campus o sede la Universidad regional,

Conducido por la periodista Ana Isabel Albares, el evento ha estado amenizado por las intervenciones musicales de Javi Collado y Bewis de la Rosa.