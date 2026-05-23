Más ligero y automático: así es el coche de 'UCLM Racing Team' que competirá en la Fórmula 1 para estudiantes

La Escuela de Ingeniería Industrial del Campus de Ciudad Real se ha vestido de gala para mostrar por primera vez al público el URT26, el nuevo monoplaza desarrollado íntegramente por estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que competirá este verano en la Fórmula Student.

Hasta 60 alumnos de Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática y del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) han participado en la creación de este bólido que representará a la UCLM en el prestigioso certamen internacional donde universidades de todo el mundo ponen a prueba sus propios vehículos estilo Fórmula 1.

Detrás del nombre URT26 —acrónimo que une las siglas de la escuadra UCLM Racing Team— hay un extenso trabajo de investigación. Este monoplaza nace del vehículo que compitió el año pasado en Montmeló. Según ha explicado el jefe de equipo, Antonio Fernández, y Clara Herrera, responsable de Aerodinámica, el URT26 da un salto técnico.

Presentación del monoplaza URT26. UCLM

Entre las principales novedades destacan:

Reducción drástica de peso : mayor agilidad en pista gracias al uso de nuevos materiales.

: mayor agilidad en pista gracias al uso de nuevos materiales. Cambio de marchas automático : una mejor clave para optimizar los tiempos de respuesta.

: una mejor clave para optimizar los tiempos de respuesta. Optimización dinámica y mayor fiabilidad: se han reforzado los componentes críticos para asegurar que el coche resista las exigentes pruebas.

Hasta la fecha, el equipo ha completado más de 80 kilómetros de ejercicios dinámicos sin un solo incidente. Durante los meses de mayo y junio, el UCLM Racing Team ya tiene preparadas cuatro sesiones de entrenamiento antes de dar el salto a la Fórmula Student 2026 donde tienen dos exámenes de alto nivel:

Monoplaza URT26. UCLM

Formula Student Portugal: del 19 al 24 de julio, en el exigente circuito de Castelo Branco .

. Formula Student Spain: del 1 al 7 de agosto, en el emblemático circuito de Barcelona-Cataluña (Montmeló).

El vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación, José Manuel Chicharro, ha calificado el proyecto de "muy especial" por su capacidad para "poner en práctica los conocimientos de cada titulación y desarrollar competencias transversales como el trabajo en equipo".

Más allá de la coordinación del profesor Ángel Luis Morales, el UCLM Racing Team cuenta con un fuerte apoyo de las familias, patrocinadores institucionales y privados y otros docentes como Miguel Félix Molina o David Bocharán. De cara a 2027, el objetivo es dar el salto a la movilidad sostenible y competir en la categoría de monoplazas eléctricos.