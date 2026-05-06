Convocan una concentración frente a la Consejería de Educación por la situación de colegios e institutos de La Sagra

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha convocado una concentración frente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha el próximo 28 de mayo a las 19:00 horas para denunciar la situación que viven los institutos y colegios de la comarca de La Sagra.

Se trata de una de las movilizaciones incluidas en la campaña 'La Sagra Existe' impulsada por este sindicato y a la que se han adherido más de 20 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de esta comarca toledana limítrofe con la Comunidad de Madrid.

En una nota de prensa, STE-CLM recuerda que en los meses de marzo y abril ya se han celebrado una decena de concentraciones en centros educativos sagreños en las que han participado un alto número de docentes.

"El desarrollo de la campaña en estos meses, con más de 10 concentraciones en centros educativos de La Sagra, refleja la implicación de los cerca de 500 docentes y la necesidad de seguir visibilizando la realidad de estos centros", ha señalado Gonzalo Ballesteros, responsable sindical de STE-CLM.

En este sentido, ha recordado que en el inicio de la campaña la organización sindical abrió estas movilizaciones a toda la comunidad educativa y de ahí que hayan recabado el apoyo de un millar de padres a través de más de 20 AMPAs.

Además, ha señalado que se están preparando diversas actividades vinculadas a esta jornada, entre ellas la organización de conciertos en el ferial de Santa María de Benquerencia.

Jornada reivindicativa

"La convocatoria del 28 de mayo quiere ser un espacio de encuentro para la comunidad educativa y una oportunidad para seguir trasladando la situación de los centros educativos de la comarca", ha señalado Carlos Reviejo, responsable sindical de STE-CLM.

Por otra parte, los representantes sindicales han informado que se han reunido con diferentes fuerzas políticas para trasladarles la situación que se vive en centros educativos tanto de La Sagra como de la comarca de Ocaña y alrededores.

A este respecto, Pedro Viejobueno, responsable sindical de STE-CLM, ha señalado que "esta iniciativa busca dar a conocer las medidas planteadas en el marco de la campaña, avaladas por 1.132 docentes, y favorecer su incorporación en distintos ámbitos de trabajo".

Por último, la organización ha indicado que esta nueva fase de la campaña tiene como objetivo mantener la atención sobre la realidad de estos centros y dar continuidad a las acciones iniciadas en los últimos meses.