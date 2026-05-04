La UCLM y Fundación Globalcaja HXXII unen alumnado y empresas a través de sus trabajos fin de grado

El programa Desafío 360º, impulsado por la Fundación Globalcaja HXXII y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se ha presentado esta mañana en el Campus de Albacete, durante un acto en el que ha participado la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González; el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, Ángela Triguero; y Blanca Travesí, CEO de U4IMPACT, además de alumnado y tutores.

De forma previa al inicio, Ángela González ha indicado que este acto, además de presentación del programa Desafío 360º, servirá de seguimiento y evaluación del mismo, por lo que ha agradecido la colaboración y el apoyo a la Fundación Globalcaja HXXII y a la empresa U4Impact, que conecta a estudiantes y empresas.

La vicerrectora ha indicado que la iniciativa busca impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento desde la etapa universitaria, a través de trabajos fin de grado -TFG-, centrados en resolver retos reales planteados por empresas. "Creemos que esta manera de trabajar lo que está fomentando es claramente una transferencia y la innovación atendiendo las necesidades del entorno económico social y también cultural", dijo, añadiendo que en esta primera edición han participado 14 estudiantes, cuyos trabajos serán presentados y competirán a nivel nacional.

Además, ha explicado que los proyectos abarcan desde planes de negocio y estrategias empresariales hasta el desarrollo de aplicaciones. Y ha agradecido la implicación y el apoyo de la empresa U4Impact, que conecta a estudiantes y empresas.

Por su parte, Rafael Torres se ha mostrado "muy contento" por la realización de este programa y por colaborar con la Universidad de Castilla-La Mancha a la que calificó como "una aliada extraordinaria", donde el trabajo público-privado da resultados.

El presidente de Fundación Globalcaja HXXII habló de Desafío 360º como un programa muy positivo, especialmente en áreas como administración y dirección de empresas, que son profesiones "muy demandadas".

También ha agradecido el trabajo de U4Impact y la implicación de las empresas, que facilitan el contacto entre el talento y el mundo empresarial.

Por último, Rafael Torres señaló como reto el de "aplicar correctamente la digitalización y, sobre todo, la inteligencia artificial", a la vez que reafirmaba su compromiso de seguir colaborando con la UCLM "para impulsar el progreso de Castilla-La Mancha a través del talento".

Desafío 360º

Este programa surge para dar respuesta a tres retos clave de la región: crear el ecosistema apropiado para que el talento joven se pueda instalar en Castilla-La Mancha, la necesidad de promover la innovación en el tejido empresarial y la creación de empleo juvenil.

Para ello, Desafío 360º pone en contacto a alumnado con empresas de la región para desarrollar en susTFG proyectos reales propuestos por el tejido empresarial mientras los estudiantes adquieren experiencia práctica de alto valor en su territorio.

En esta primera experiencia participan 14 alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete. Las empresas implicadas en el proyecto son: Globalcaja, Cruz Roja, Grupo Tecon, Cooperativas Agroalimentarias CLM, Confederación de Empresas de Economía Social CLM, Ogar Hotels y Pinturas Jafep.

Durante todo el proceso, los participantes cuentan con el acompañamiento de un equipo técnico y mentores especializados que garantizan la calidad académica y el impacto empresarial de los proyectos y facilitan el entendimiento entre jóvenes y empresas.