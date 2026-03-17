Globalcaja y la UCLM impulsan la creación de empleo con Oportunidad al Talento: ofrecerá prácticas a 162 alumnos

Globalcaja y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han presentado el programa Oportunidad al Talento, por el que pasarán 162 universitarios para realizar las prácticas en una iniciativa que impulsa la generación de empleo en la comunidad.

Desde la sede de la entidad en Albacete, el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha afirmado que están "apostando firmemente por el desarrollo del territorio". Y ha destacado el último informe de la consultora KPMG, que cuantificó más de 20.000 empleos generados a través de la financiación otorgada por Globalcaja, "siendo de forma directa somos uno de los principales empleadores de la región".

"La iniciativa ofrece a los jóvenes un primer contacto con el mundo laboral donde pueden desarrollar todo lo que han aprendido desde su etapa escolar hasta que la desarrollan en la universidad. Un primer contacto real con clientes en el que empiezan a forjar esas relaciones profesionales y personales", ha afirmado.

Palacios también ha recordado su programa senior, para fomentar la contratación bajo la creencia "de que la edad no tiene que ser una dificultad para incorporarse". Y el de profesionales con experiencia, con el que buscan atraer a trabajadores "que iniciaron su trayectoria profesional fuera de nuestro territorio y buscan una empresa con futuro para retornar a su lugar de origen".

60 estudiantes

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha concretado que este martes 60 estudiantes del programa han comenzado su formación práctica. "Contribuye a su formación integral como egresados de nuestra universidad a través de la obtención de una serie de competencias que se suman a las competencias más teóricas que les mostramos en las aulas", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que el programa es el fruto de "una alianza estratégica que genera futuro y hace región".

Por último, la vicerrectora de Innovación de la UCLM, Ángela González, ha detallado que el programa otorga "expectativas de futuro empleo y de aprendizaje durante una estancia práctica" para estudiantes de carreras como Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Jurídicas o Economía.