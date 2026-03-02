CSIF pide a la Consejería de Educación el reconocimiento del sexto sexenio para los docentes de Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado este lunes en la Consejería de Educación una petición formal para que "se inicie la negociación del sexto sexenio para el profesorado de Castilla-La Mancha".

En el escrito, el sindicato exige que se reconozca retributivamente toda la trayectoria profesional de los docentes, que puede alcanzar los 37-40 años de servicio, frente a los 30 años (cinco sexenios) que actualmente constituyen el límite máximo de este complemento de formación permanente.

“Es una cuestión de justicia. Un docente con 30 años de experiencia y otro con 37 años cobran exactamente lo mismo en concepto de sexenios. Los últimos 7 años de carrera, con toda la formación y experiencia que suponen, simplemente no cuentan para la Administración. Eso es inaceptable”, apunta el presidente del sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, quien subraya que el impacto económico es significativo, ya que al dejar de percibir ese complemento, la cuantía de la pensión futura también se reduce.

El sindicato apunta en un comunicado que esta petición, enmarcada dentro de una campaña coordinada con el Sector Nacional de la organización, pretende abrir la negociación en las Mesas Sectoriales de cada comunidad autónoma. "El reconocimiento de los sexenios como un complemento de formación en ningún caso puede ser sustituido o transformado por el derecho a la carrera profesional, que tenemos reconocido todos los funcionarios en el Estatuto Básico del Empleado Público y que debería establecerse de manera básica en un Estatuto Docente", señala Martínez.

Dignificar la profesión

CSIF considera que la necesidad de un sexto sexenio responde a "cambios estructurales en la carrera docente", como la reforma de las pensiones de 2011 que eliminó la incorporación de los nuevos funcionarios docentes al régimen de "clases pasivas", la prolongación de la vida laboral más allá de los 60 años o el incremento de los docentes mayores de 50 años frente a los de 30.

"Las reglas de juego han cambiado y no hay medidas para todos. Si la jubilación se retrasa y las carreras se alargan, el reconocimiento retributivo debe acompañar esa realidad. No puede detenerse arbitrariamente en los 30 años cuando la carrera continúa una década más", puntualiza el presidente del sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el sindicato subraya que este reconocimiento no es una demanda aislada, sino que forma parte de un paquete integral de cinco medidas dirigidas específicamente al profesorado mayor de 55 años, en el que también se encuentran la no obligatoriedad de presentarse al examen, la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años, la regulación inmediata de los "canosos", la compensación lectiva y complementaria específica y el reconocimiento del sexto sexenio.

Para Juan Luis Martínez, el sexto sexenio tiene un valor que trasciende lo meramente económico y cuyo objetivo es dignificar la profesión docente, valorar la experiencia acumulada, incentivar la permanencia de profesionales experimentados y equiparase con otros cuerpos de la Función Pública.

Por todo ello, CSIF solicita a la Consejería de Educación un calendario inmediato para negociar y acordar esta medida en Mesa Sectorial, con entrada en vigor ya en el próximo curso y con dotación presupuestaria suficiente.

"Defendemos una escuela pública de calidad que cuide a su gente. Es el momento de pasar de los diagnósticos a los hechos: Castilla-La Mancha debe liderar un plan integral para el profesorado de 55+. El sexto sexenio es justicia para quienes dedican toda su vida profesional a formar a las futuras generaciones", concluye Martínez.