Ya es oficial: estos son los días en los que más de 8.000 estudiantes realizarán la PAU en Castilla-La Mancha

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se celebrará en Castilla-La Mancha los días 8,9 y 10 de junio en primera convocatoria, mientras que la segunda convocatoria tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio, según ha informado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

El anuncio lo ha realizado durante el acto de entrega de los premios del concurso para la redacción del proyecto constructivo de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, un acto presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Pastor ha señalado que existe "mucha expectación por parte del alumnado" por conocer las fechas de unas pruebas que ha calificado de "necesarias y justas" para poder acceder a la universidad.

En este sentido, ha recordado que más de 8.500 estudiantes de la región estaban pendientes de esta información, que "hoy se resuelve con la garantía de que en Castilla-La Mancha se está trabajando día a día para reforzar el sistema universitario y generar oportunidades".

El consejero ha subrayado además la importancia de entender la universidad "no solo como un conjunto de edificios", sino como un espacio de vida universitaria que "genera muchísimas oportunidades" para el alumnado y para el conjunto de la sociedad.