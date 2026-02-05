La UCLM premiará a los futbolistas Andrés Iniesta y Alba María Redondo por su labor para engrandecer a la institución

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha aprobado la nómina de personas y colectivos que serán acreedores de su XV Reconocimientos, entre los que se encuentran el exfutbolista Andrés Iniesta y la jugadora Alba Redondo.

Durante la sesión plenaria celebrada por este órgano en el Campus de Albacete, los miembros ratificaron la propuesta del jurado en las cinco categorías propuestas para ensalzar el papel que los galardonados han ejercido "desde dentro y fuera de la universidad" para contribuir a "la mejora de la calidad y de la imagen de la UCLM, la difusión entre la sociedad del trabajo que esta realiza y el fortalecimiento de las relaciones entre la institución académica y la sociedad de Castilla-La Mancha a la que sirve", ha informado la institución en nota de prensa.

Además de los dos futbolistas campeones del mundo, el ‘Reconocimiento a la Excelencia Universitaria’, en la categoría de Estudiantes ha recaído en Blanca Royo Camacho, en el área de Ciencias de la Salud; Ana María del Hoyo Abad, en Ciencias Naturales y Exactas; Alejandro Delgado Izquierdo, en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas; David Rubio Luque, en Educación, Artes y Humanidades, y Laura Villa Fernández-Arroyo, en el área de Ingenierías y Arquitectura.

Pleno del Consejo Social de la UCLM.

Mientras, el ‘Reconocimiento a la Excelencia Universitaria’, en la modalidad de Investigación el premiado ha sido para el catedrático de Ingeniería Química de la UCLM, Pablo Cañizares Cañizares; en Innovación Docente el reconocimiento ha correspondido a la profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en la Facultad de Educación de Toledo, María José Sánchez Parra; y en el apartado del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios se ha otorgado el premio de forma conjunta a José Antonio Aguado Parralejo y a Fermín Reyes Ruiz.

Como parte de los premios, el ‘Reconocimiento a la Colaboración Sociedad-Universidad’ ha correspondido al Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha; el ‘Reconocimiento a la Trayectoria Profesional’ es para Elena García Caballero, egresada de la UCLM tras haberse graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en el Campus de Ciudad Real.

Los premios ‘Mónico Sánchez de Reconocimiento al Emprendimiento’ corresponden, en la categoría de Nuevo Proyecto Innovador, a FastBaby, proyecto de investigación y prototipo de vehículo motorizado adaptado para niños y niñas con discapacidad, desarrollado en la Escuela Politécnica de Cuenca y liderado por la profesora Raquel Cervigón Abad junto con su equipo; y en la categoría de Proyecto Consolidado, el premio ha sido para la empresa tecnológica e industrial española especializada en materiales avanzados para fabricación Blesol Tech, S.L.

Por último, Andrés Iniesta y Alba Redondo serán premiados con el ‘Reconocimiento de Honor'.

El pleno del Consejo Social de la UCLM estuvo conducido por la vicepresidenta del órgano colegiado, Ana Manuela Soler, y la asistencia, a través de videoconferencia del rector, Julián Garde.

Al comienzo de la sesión plenaria, el presidente del Consejo Social, José María Barreda, hizo llegar unas palabras de agradecimiento a todos los miembros, ante su ausencia por enfermedad.