'40 años cumpliendo sueños', el emotivo villancico con el que la UCLM ha felicitado la Navidad 2025

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha grabado un villancico en los distintos campus y municipios de la región para felicitar la Navidad 2025. Bajo el lema '40 años cumpliendo sueños', la institución académica se dirige a quienes sueñan con estudiar en la comunidad, con una narrativa que propone un viaje en el tiempo a través de un apagón que entrelaza tres historias paralelas.

Mezclando lo onírico y lo real, el villancico comienza en la habitación de una niña que con un dibujo nos traslada al campus de Cuenca, kilómetro cero del apagón. Un recurso que conjuga pasado y presente para presentarnos a jóvenes que revelan cómo las profesiones soñadas en la niñez pueden materializarse en la UCLM.

La pieza termina con la felicitación del rector Julián Garde, que define la UCLM como "una de las historias más bonitas de esta tierra".

El villancico comenzó a gestarse en octubre desde el Área de Cultura bajo la dirección de César Sánchez Ortiz. El guion, la grabación y el montaje son obra de Andrés López, Lucía López, Daniel Torres y Julio Urbán, estudiantes de Comunicación Audiovisual y Periodismo becados por el Patronato Cardenal Gil de Albornoz.

Como novedad, el equipo ha diseñado escenas lumínicas para representar el apagón y ha pilotado un dron para escenificar los apagones en distintas localidades de Castilla-La Mancha.

La voz de la estudiante del campus de Cuenca Mariola Ndiaye, los arreglos musicales de la egresada Marta Aparicio y la melodía original de Funambulista han hecho posible el trabajo.

Agradecimiento a los pueblos

La UCLM también ha agradecido su implicación a la red de colaboradores que ha hecho posible el villancico una Navidad más. Las localizaciones se han repartido entre los municipios conquenses de Cañete, Cardenete, Casas de Guijarro, Villamayor de Santiago y Villar de Olalla.

También han participado alumnos del CEIP Ciudad Encantada y el periodista José Manuel Castellote.