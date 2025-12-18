El Consejo Social aprueba los presupuestos de la UCLM para 2026: aumentan un 7,3 % hasta los 357,2 millones

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha aprobado el proyecto de presupuestos de la institución académica para el año 2026, que asciende a 357,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3 % respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

La aprobación se ha producido durante el pleno ordinario celebrado en el campus de Cuenca, presidido por José María Barreda Fontes, y con la presencia del rector de la UCLM, Julián Garde.

En la misma sesión, el Consejo Social ha ratificado también el límite de gasto anual para el presupuesto universitario del próximo ejercicio.

Durante el pleno, el presidente del Consejo ha informado del envío, por parte del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, de la propuesta de planificación del control financiero de la gestión realizada por la UCLM durante el ejercicio 2024.

Informe definitivo

Asimismo, se ha dado cuenta de la recepción del informe definitivo de control financiero correspondiente al año 2023, ambos relativos a las subvenciones y transferencias procedentes de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por otro lado, la vicepresidenta del Consejo Social, Ana Soler, ha informado de la ampliación de la oferta de plazas de Enseñanzas Propias para el curso académico 2025/26.

También ha destacado el inicio de los trabajos para la elaboración del plan trienal de actuaciones y del nuevo reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social.

Finalmente, desde los órganos de participación universitaria se ha recordado que permanece abierta, hasta el 20 de enero de 2026, la XV convocatoria de los Premios 'Reconocimientos del Consejo Social', que mantiene las modalidades de excelencia universitaria, colaboración Sociedad-Universitaria, trayectoria profesional, emprendimiento y Reconocimiento de Honor.