Acuerdo en Castilla-La Mancha que permite la jubilación parcial del profesorado de centros concertados educativos

El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con sindicatos, patronales y representantes de la enseñanza privada-concertada, ha firmado un acuerdo que regula la jubilación parcial del profesorado de centros educativos privados concertados para los años 2026 y 2027.

El acuerdo, rubricado en Toledo, podrá beneficiar a 3.847 docentes incluidos en la nómina de pago delegado que prestan servicio en centros de enseñanza concertada de la Comunidad Autónoma.

La vigencia del acuerdo se extiende desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, en cuanto al inicio de las jubilaciones parciales, y se mantendrá hasta que los jubilados parciales alcancen la edad legal de jubilación. Podrá prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes.

Entre los firmantes destacan el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, por el Gobierno regional; representantes de las patronales CECE-CLM, FERE-CECA y UCE-CM; así como representantes de los sindicatos UGT, CCOO, USO y FSIE. También se contó con la participación de Plena Inclusión CLM.

Avance significativo

Según explican desde la Consejería de Educación, el Gobierno regional financiará la totalidad de los gastos de nómina y Seguridad Social derivados de la jubilación parcial, tanto del docente jubilado como de su relevista, en centros concertados de pago delegado y cooperativas financiadas mediante módulo íntegro, hasta que el jubilado alcance la edad ordinaria de jubilación.

Los sindicatos valoran la medida como un avance significativo para los docentes de la enseñanza concertada, ya que permite reducir la jornada laboral hasta un 75 % manteniendo el 100 % de financiación de nómina y Seguridad Social.

Consideran que la iniciativa contribuirá a rejuvenecer las plantillas, mejorar las condiciones laborales y garantizar la calidad educativa y el empleo en un sector que cuenta con alrededor de 4.000 docentes y 50.000 alumnos en Castilla-La Mancha.

Además, los sindicatos confían en que este acuerdo abra la puerta a futuras negociaciones sobre otras reivindicaciones históricas del sector, como la reducción de la carga lectiva en condiciones equivalentes a la enseñanza pública y el abono de la paga por antigüedad, pendiente desde hace más de una década.