CSIF denuncia el "grave déficit" en prevención de riesgos laborales en la educación de Castilla-La Mancha

CSIF ha denunciado las "cifras alarmantes" que existen en materia de prevención de riesgos laborales en el sector educativo de Castilla-La Mancha, con "16 técnicos para 36.361 trabajadores de 1.080 centros".

El sindicato no solo ha lamentado la ratio de un técnico de prevención de riesgos laborales por cada 2.272 trabajadores, sino la cifra de dos sanitarios para toda la comunidad. Se trata de una médica especialista en medicina del trabajo y una enfermera especialista en enfermería del trabajo.

"Estos números hablan por sí solos. Es imposible garantizar la salud y seguridad de docentes y personal no docente con estos recursos ridículos. Además, no se ha anunciado ninguna nueva plaza para el curso actual, dejando una situación estructuralmente deficitaria", ha afirmado Juan Luis Martínez, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha.

A todo ello ha sumado la "falta de cultura preventiva" en recursos, herramientas y formación. "Hemos constatado que instrucciones operativas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la Consejería de Educación desaparecen sin explicación, entre ellos el procedimiento IO-PRL-EDU-03 sobre comunicación de riesgo grave e inminente. Su implantación estaba planificada para diciembre de 2024, se anunció posteriormente para el primer trimestre del curso 2025-2026 y a fecha de hoy todavía sigue sin aplicarse", ha criticado.

Al respecto, ha asegurado que la Consejería de Educación prometió en junio tres procedimientos críticos que estarían listos en el primer trimestre del curso 2025-2026, pero "ninguno está implantado".

"Hablamos de personal que trabaja con lejía, sosa cáustica, que sube a escaleras de cinco metros, que maneja cortadoras industriales. La Consejería deniega la formación obligatoria en prevención mientras este personal trabaja todo el curso en situaciones de riesgo. Esto es irresponsable y compromete directamente su seguridad", ha lamentado.

Exigencias

Por ello, CSIF ha exigido a la Junta un calendario de creación de plazas en el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales con compromiso presupuestario real. También la autorización de los cuatro cursos y programación de itinerario formativo completo.

Y una explicación formal "de la desaparición de procedimientos y calendario vinculante de implantación y reuniones periódicas del Comité Sectorial con información real sobre cumplimiento de compromisos".

"No pedimos que prometan más. Pedimos que cumplan lo ya prometido. Si no hay respuestas concretas y compromisos vinculantes en los próximos 30 días, estudiaremos acciones legales para exigir que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el sector educativo público de Castilla-La Mancha", ha sentenciado.