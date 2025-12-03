Castilla-La Mancha reconoce a 67 alumnos en sus Premios de FP y Educación: "Sois un ejemplo y el futuro de la región"

Entrega de los Premios Extraordinarios de ESO, Bachillerato, Enseñanzas Artísticas Profesionales y Formación Profesional. Foto: JCCM.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado "la capacidad de trabajo, el compromiso y los valores de superación" de los 67 alumnos reconocidos este miércoles con los Premios Extraordinarios de FP y de ESO, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas Profesionales.

Pastor los ha definido como "un ejemplo de toda la comunidad educativa y el futuro de la región" durante el acto de entrega de los Premios Extraordinarios de ESO, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas Profesionales del curso 2024-2025 y de Formación Profesional del curso 2023-2024 celebrado en el edificio Envases de Cartón en el Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo.

Durante su intervención, el consejero ha resaltado que los premiados representan "esa excelencia humana que reúne los cuatro pilares fundamentales de toda sociedad: la conciencia, la competencia, el compañerismo y el compromiso".

Premiados

En total, han sido reconocidos 22 estudiantes del curso 2023-2024 de Formación Profesional de Grado Medio, Grado Superior y Formación Profesional Básica. También 45 estudiantes de ESO, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas Profesionales del curso escolar 2024-2025.

Pastor ha tenido palabras de cariño para las familias, que "han estado sosteniéndoos en los momentos difíciles, celebrando vuestros logros y, sobre todo, creyendo en vosotros y vosotras".

Por último, ha puesto en valor la labor de los docentes, "por su esfuerzo incansable y su entrega constante en todo el proceso".