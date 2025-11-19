Castilla-La Mancha convocará 910 plazas de profesores de Primaria y Secundaria en la OPE de 2025

Los aspirantes al concurso-oposición al cuerpo de maestros dotada con 1.133 plazas podrán presentar sus solicitudes hasta el 19 de febrero

La Mesa Sectorial de Educación de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles la Oferta de Empleo de Empleo Público (OPE) de 2025 con 910 plazas. Del total, 321 son del cuerpo de maestros, con los exámenes en junio de 2026; mientras 575 serán para profesores de Secundaria, con los exámenes en 2027.

El sindicato ANPE ha informado de la OPE que ha salido adelante con su apoyo, cumpliéndose el 120 % de la tasa de reposición y en cumplimiento del Acuerdo de Mejoras firmado. Las plazas se incrementan en 151 respecto a dicha tasa de reposición.

Las 321 plazas de maestros sumadas a las 222 plazas de 2024 hacen un total de 543 que se convocarán a oposición del Cuerpo de Maestros. Otras 575 plazas se reservan para el Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, a las que se sumarán las plazas que deriven de la Oferta de Empleo Público de 2026, que se convocarán en 2027. Y otras 14 corresponden al Cuerpo de Inspectores que sumadas a las 17 plazas de la OEP 2024 resultan 31 plazas.

ANPE ha resaltado que la única manera de crear empleo estable para el profesorado es por medio de las más amplias ofertas de empleo público. Y ha avanzado que seguirá exigiendo que se desliguen de las tasas de reposición para aprobar anualmente las máximas ofertas, "con el fin de dotar de mayor estabilidad al colectivo docente, a las plantillas de los centros y a los proyectos educativos de los mismos".

Necesidades de los centros

Respecto al reparto de plazas para la convocatoria de oposiciones del Cuerpo de Maestros para 2026, "ANPE ha pedido que se ajusten a las necesidades de los centros y se haga un reparto equilibrado".

Asimismo, ha detallado que de las 543 plazas que se convocarán en junio de 2026, 500 serán de turno libre, 28 para el turno de discapacidad no intelectual y quince para el turno de discapacidad intelectual.

De las 500 plazas para maestro del turno libre, 165 son para maestros de Primaria, 127 para Educación Infantil, 73 para inglés, 49 para pedagogía terapéutica, 43 de educación física, 28 para música, trece de audición y lenguaje y dos, de francés.