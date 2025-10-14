La UCLM y la Junta incorporan las microcredenciales para impulsar la formación y la investigación sanitaria

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Consejería de Sanidad del Gobierno regional han firmado un nuevo convenio de colaboración que refuerza la alianza entre ambas instituciones para mejorar la formación y la investigación sanitaria en la comunidad autónoma.

El acuerdo, rubricado por el rector, Julián Garde, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, sustituye al firmado en 2016 y actualiza el marco de cooperación adaptándolo a las nuevas titulaciones universitarias, a los cambios normativos y a las necesidades del sistema sanitario castellanomanchego.

El nuevo texto consolida la participación de hospitales y centros de salud públicos en la formación de estudiantes de grados como Medicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Psicología o Podología, además de másteres, doctorados y títulos propios.

Asimismo, el convenio potencia la labor investigadora que se realiza en Castilla-La Mancha e incorpora de forma integrada la actividad del Instituto de Investigación de Castilla-La Mancha (IDISCAM), que pasa a formar parte del núcleo de la cooperación entre la Universidad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

De este modo, se refuerza la coordinación y la compatibilidad de la investigación que desarrollan los profesionales sanitarios y universitarios en toda la región.

Microcredenciales

Una de las principales novedades es la incorporación de las microcredenciales, una fórmula de formación colaborativa cocreada por ambas instituciones. Se trata de acciones formativas breves, de no más de 15 créditos, centradas en materias muy específicas y diseñadas de forma conjunta por profesionales de la UCLM y del SESCAM.

Estas microcredenciales contarán con reconocimiento académico y profesional, "lo que permitirá formar más y mejor a nuestros profesionales y posibilitar que puedan acceder a puestos específicos", según ha destacado Fernández Sanz.

El convenio también refuerza las garantías para los pacientes durante las prácticas clínicas, regula las condiciones del profesorado vinculado y establece una comisión de seguimiento para asegurar su cumplimiento.