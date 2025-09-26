La UCLM arranca el curso académico con 6.635 nuevos alumnos que comienzan a "escribir su historia"

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha dado este viernes el pistoletazo de salida al nuevo curso académico 2025-2026, que contará con 6.635 alumnos que comienzan a "escribir su historia". En un acto en el Paraninfo Universitario de Albacete, el rector, Julián Garde, ha declarado oficialmente inaugurado el nuevo curso, invitando "a todos y todas a continuar construyendo una historia de éxito que en el transcurso de los años siga mereciendo la pena contar".

Junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; y el presidente del Consejo Social de la UCLM, José María Barreda; Garde ha expresado que la apertura de un nuevo curso académico es mucho más que el inicio de una titulación universitaria, porque es "la puesta en marcha del mecanismo más potente de movilidad social que permite cambiar vidas".

"Hoy en la UCLM, 6.635 personas, un 8,5 % más que en el curso pasado, inician un grado universitario con nosotros. Pasan a formar parte del elemento transformador más importante que tiene esta región, su universidad", ha asegurado.

Asimismo, ha expresado que el primer día queda grabado para siempre en cada estudiante como el inicio de un camino "con desafíos, miedos, aprendizajes, sueños, ilusiones y especialmente oportunidades".

"La UCLM es una institución que cuida, impulsa y acompaña en el camino a quienes hoy comienzan a escribir su historia. Como desde hace 40 años, sigamos demostrando a la región, al país y al mundo que la universidad es capaz de iluminar el presente, dialogar con el mundo y proyectar futuro", ha afirmado.

"Construir el mañana"

Garde también ha explicado que en este curso la UCLM celebra su "ayer", pero debe "seguir construyendo el mañana". "Una universidad no se define solo por sus éxitos, sino también por su visión de futuro. El mundo de hoy se enfrenta a desafíos complejos en materia de sostenibilidad. La urgencia de abordar el cambio climático y la equidad social obliga a la Universidad de Castilla-La Mancha a seguir siendo líder en la necesaria labor de formar ciudadanos comprometidos y críticos que forjen un futuro más justo y equitativo", ha indicado.

Al respecto, ha recordado que la UCLM está trabajando en la definición del Plan Estratégico UCLM 2030, la "hoja de ruta que marcará la acción en los años venideros". Un ámbito en el que será clave la reforma estatutaria que la UCLM ha iniciado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Asimismo, se culminará durante este curso académico la implementación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo del personal técnico de gestión y administración y servicios de la universidad.

Por último, la UCLM también ha puesto en marcha su plan de relevo generacional y pronto verá la luz la Ley del Sistema Universitario de Castilla-La Mancha.

Cuatro décadas de UCLM

Durante su discurso, Garde ha hecho hincapié en las cuatro décadas que cumple la UCLM. "Siento orgullo por el camino recorrido y por todo lo que hemos conseguido, porque desde el día uno nuestra visión ha sido la de concebir a esta institución como una plataforma de progreso social", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la UCLM, José María Barreda, ha recordado cómo hace 40 años Castilla-La Mancha universitariamente era "un páramo", un terreno yermo y un erial. "Resulta emocionalmente pasear por los campus universitarios de nuestras ciudades. Muchos de los miles de titulados y tituladas a los que he hecho alusión no hubieran podido estudiar si no hubiera sido porque tenían fácil y barato su acceso cerca de casa", ha expresado.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, también ha querido hacer referencia a los 40 años que cumple la UCLM. "Hoy celebramos ese 40 aniversario y hemos pasado de ser un proyecto joven a un proyecto consolidado, además referente entre las mejores universidades del mundo", ha explicado.

Por último, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha felicitado a toda la comunidad universitaria "por tanta aportación al progreso y al futuro". Y también por tanto "legado, historia y compromiso con los avances de la tierra".