Qué fue de Irene, la mejor nota de la Selectividad 2023 en Castilla-La Mancha: "Me ha cambiado la vida"

Han pasado dos años desde que Irene Vega, una estudiante del IES Montes de Toledo de Gálvez, lograra lo que muy pocos han conseguido: un 14 sobre 14 en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Hoy, mientras miles de estudiantes en Castilla-La Mancha se preparan para pasar por el mismo trance, ella sigue su camino en la universidad y asegura que aquel esfuerzo, lejos de haber sido un sacrificio, fue una inversión de futuro.

Matriculada en el grado de Ingeniería Aeroespacial, en el Campus de Toledo, la joven mantiene intacta la pasión que la llevó hasta allí. "Estoy muy contenta. El primer año sí que fue más complicado por el proceso de adaptación, pero este se me ha dado considerablemente mejor", cuenta. Sus resultados lo respaldan: seis matrículas de honor en primero y otras seis -por ahora- en segundo.

Aunque siempre se le dieron bien las ciencias, Irene no tenía claro desde niña qué estudiar. "Lo decidí en primero de Bachillerato, por descarte. Tenía que ir eligiendo asignaturas de cara a lo que ponderaba en la Selectividad, y de entre todas las ingenierías, la que más me llamó la atención fue esta", explica.

En su carrera ha descubierto un mundo lleno de posibilidades. "Me llama más la atención la aerodinámica, aunque todavía no la hemos cursado. Hemos tenido una asignatura parecida, Mecánica de Fluidos, y me ha gustado mucho. También me interesa todo lo relacionado con motores", dice.

A pesar de lo que muchos creen, la toledana considera que la universidad no es un salto al vacío. "La carrera es más fácil de lo que me imaginaba. Me habían dicho que sería mucho más difícil y que la gente que sacaba buenas notas en el instituto luego pinchaba. No lo he visto así. Si te organizas, es bastante asequible", señala.

Reconoce que lo que más cambia no es el nivel, sino la autonomía. "Ya no están tan encima tuya. Si eres una persona a la que le cuesta ponerse, lo vas a pasar peor".

"Lograr el 14 fue una satisfacción"

Irene todavía guarda en la memoria aquel famoso 14, pero no como una medalla, sino como una prueba superada. "Lo recuerdo como un alivio. No me gustaría repetirlo. Salí pensando que no iba a sacar el 14, que me había equivocado en alguna palabra, pero al final lo conseguí y fue una satisfacción".

Su método de estudio fue meticuloso. "Necesitaba tenerlo todo muy organizado. Hacía horarios, pero no solo por horas, sino por temas concretos. No vale escribir 'hoy voy a estudiar matemáticas'. Hay que poner exactamente qué tema vas a estudiar. Así sabes cuánto tiempo necesitas para preparar todo", subraya.

Consejos desde la experiencia

A quienes estos días se enfrentan a la PAU, Irene lanza un mensaje que mezcla realismo con aliento: "Se dice siempre lo de 'relajaros, que se va a dar muy bien', y es cierto que cuanto más relajado estés, mejor va a salir. Pero que tampoco se piensen que por sacar mala nota ya no van a poder entrar en la carrera que les gusta. Hay otras opciones. Que no lo den por perdido".

También advierte sobre uno de los errores más comunes: "Hay mucha gente que deja temas sin estudiar y justo cae eso en el examen. Si te preparas todo lo que puede caer, reduces el factor suerte".

Y si retrocediera, volvería a hacerlo todo igual. "Estudiar tanto me ha cambiado la vida. Parece que suena cursi, pero es verdad. No habría conocido a tanta gente ni habría vivido tantas cosas distintas. Pasé de estudiar en un pueblo de 2.000 habitantes a estar en una universidad donde me conoce casi todo el mundo".

Cómo imagina su futuro

Aunque le quedan dos años para terminar la carrera, la joven ya tiene planes. "Quiero hacer un máster, si puede ser en el extranjero. Hay muchas becas y me gustaría conocer cómo trabajan las empresas de otros países. Además, siempre se valora tener experiencia internacional. Y si luego quiero volver, siempre hay tiempo", cuenta. Tampoco descarta trabajar fuera de España.

Y si pudiera hablar con aquella Irene que estudiaba hasta la última coma antes de la Selectividad, le diría "que siguiese" porque "al final mereció la pena dedicarle tantas horas".