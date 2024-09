La ministra Morant, Page y Garde firman un acuerdo que supondrá la incorporación de 159 profesores a la ULCM

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha firmado en Toledo junto al presidente de esa región, Emiliano García-Page, y el rector de la UCLM, José Julián Garde, el convenio para la puesta en marcha del Programa María Goyri de Incorporación de Talento Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas. Este acuerdo posibilitará que 159 profesores ayudantes doctores puedan engrosar las filas del profesorado de la institución académica, 96 de ellos gracias a la aportación estatal y el resto por el esfuerzo autonómico.

Durante su turno de palabra tras la firma del acuerdo en la sede del Gobierno castellano-manchego, la ministra ha defendido esta iniciativa, poniendo en valor la recuperación de talento para las universidades.

"A veces, los políticos usamos muchas veces el concepto de 'histórico', lo vaciamos de contenido, hacemos que pierda el sentido. Pero hoy es un día histórico para esta universidad y para todas las universidades públicas de este país", ha señalado.

Un día como hoy se firma un convenio para el programa de incorporación de talento docente e investigador en lo que es su "segunda parada", en un camino que arrancó en Asturias y con el que quiere recorrer todo el territorio nacional, para así conseguir que este programa "llegue a todas las universidades públicas".

Un convenio que quiere "perseguir un nuevo tiempo donde se dejen atrás las consecuencias de una política nefasta, fallida y errónea, la de los recortes que afrontó la anterior crisis con el mayor recorte en el mundo de la Ciencia y la Universidad".

Así, recordaba que, con una jubilación en las plantillas de profesores, las plazas se daban por amortizadas, recortes financieros que se extendían a la posibilidad de incorporar a más docentes y que provocó que las salidas para los estudiantes fueran dos: ir al extranjero o quedar "bloqueados" en sus universidades.

Las universidades españolas, ha dicho, "no pueden ser islas de precariedad", y para eso se legisla y se ponen en marcha este tipo de acuerdos.

Además del "mal dato" de temporalidad de las plantillas, ha puesto el acento en la avanzada edad media de los profesores universitarios, apuntando que con este tipo de acuerdos también "se rejuvenecen las plantillas, se consolidan y reciben estabilidad".

Universidades, "músculo investigador"

Con el dato de que el 70 % de la investigación en España se hace en las universidades y el 95 % de ese montante en las universidades públicas, ha puesto en valor que las entidades académicas conforman "un músculo investigador" en una universidad que "forma, pero también investiga", y es esa una de sus "grandes contribuciones".

Castilla-La Mancha, ha dicho, ha captado un total de 58 millones de euros de las convocatorias del Ministerio para 40 proyectos de investigación; y en 2023 logró 29 millones de euros en investigación, "la mitad de su presupuesto procedente de planes estatales".

Cifras que "constatan el compromiso firme del Gobierno de España en general con el ecosistema de I+D+i", pero que no dejan de ser cifras tras las que están "personas".

Es por eso que la filóloga María Goiry bautiza este proyecto: "una mujer progresista, hija y nieta de madres solteras que supo hacer una defensa de mérito a través de la búsqueda de la igualdad".

3.400 plazas en España

Este programa creará 3.400 plazas de ayudante doctor en las universidades estatales, con un coste total de 900 millones de euros en seis años de duración. Se le sumarán más de 2.200 plazas aportadas por arcas autonómicas, lo que supondrá que el total aumente "un 74 % estas figuras en las universidades".

Habrá una "reducción drástica de la temporalidad" en las plantillas; y en el caso de Castilla-La Mancha supondrá 96 plazas financiadas para 63 más por parte del Gobierno hasta el total de 159, con 7 millones de euros en inversión.

Es el segundo convenio María Goiry en Castilla-La Mancha, por lo que ha apelado al buen trabajo de ambas instituciones. "Quiero reconocer, delante de ti, la colaboración estrecha que he tenido con tu equipo", ha dicho expresamente a García-Page, citando en especial al director general de Universidades o al propio consejero de Educación, Amador pastor: "Gracias de corazón".

"Con la firma de este convenio hacemos justicia a esta institución", ha dicho deshaciéndose en buenas palabras hacia el rector de la universidad, Julián Garde.

PAGE y la gente como "materia prima"

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha participado en el acto desde al atril para hacer alusión a la nueva ley que regula el sistema universitario, que "se convirtió en un polvorín porque no tenía dinero" y porque no contó con los rectores para su elaboración.

Una ley incendiada que "se ha terminado convirtiendo en una realidad" que "más allá del ruido" de las regiones gobernadas por el PP, sirve como precedente de normativa reconducida para que no suponga más esfuerzo económico a las autonomías, ha dicho.

La apuesta por la universidad, para García-Page, "si no va retratada por apuestas de este tipo, se quedan en papel mojado", teniendo en cuenta que "la principal materia prima de este país, es la gente".

Parafraseando a Sanguineti, para poner en valor el potencial del capital humano como motor económico, ha defendido que en Castilla-La Mancha el talento siempre ha dado "un plus añadido".

Para rematar su intervención, ha apostillado que en el inminente Debate sobre el Estado de la Región podrá anunciar que el nuevo plan de investigación para la universidad con horizonte 2027 incrementará su cuantía total.

Garde de las gracias a Morant

El rector ha tomado la palabra al inicio del acto para asegurar que para la entidad que dirige es un día importante e histórico tras muchos años de trabajo hasta desembocar en la firma de este programa encaminado a retener talento en la institución académica.

Se podrán convocar 159 plazas de profesor ayudante doctor gracias a este convenio, lo que convierte a este miércoles en un día "feliz, que hace tiempo veíamos lejos".

Ha querido agradecer expresamente a Morant su "compromiso" con las universidades españolas, ya que con ella al mando "se empiezan a materializar estas medidas de implementación de la LOSU".

Esta fórmula de profesor ayudante doctor es, ha dicho, la "fórmula" para entrar a formar parte de las plantillas de una universidad desde fuera del ámbito académico.

Ha tenido palabras para hacer alusión al contrato-programa blindado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la UCLM y que garantiza su financiación a lo largo de los años, ya que gracias a esta fórmula, "desde diciembre de 2020 hasta hoy, hemos aumentado las cátedras en un 35 %".

Como más datos, las plazas de profesores titulares han ido al alza un 15 %, y los contratados doctores indefinidos se han triplicado hasta más de 264 gracias al "buen hacer" de este convenio de financiación.

"Y hemos seguido incorporando profesores ayudantes doctores. No tengo que dar más datos, pero conviene recordarlo. Si no fuese por este compromiso plurianual, no estaríamos así", ha certificado.

Para rematar, ha dicho que este mismo jueves se convocarán 96 nuevas plazas para acortar los plazos de cara a incorporar otros tantos profesores en este formato.