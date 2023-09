La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha dado este miércoles el pistoletazo de salida al nuevo curso, en el que supera por primera vez los 6.100 estudiantes al inicio. Así lo ha expresado el rector, Julián Garde, en la ceremonia inaugural celebrada en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo.

Durante su intervención, ha propuesto la creación de una Ley Regional de Universidad y ha dado cuenta de un programa de Gobierno cuyo grado de cumplimiento ya se aproxima al 70 %.

Un acto al que han asistido también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo; y el presidente del Consejo Social de la UCLM, Félix Sanz Roldán.

Con una tasa de cobertura de inicio de curso del 94,1 %, ya que hay pendientes de los resultados de la última readmisión, más de 200 alumnos que han iniciado sus estudios lo han hecho en alguno de los cuatro nuevos grados: Psicología en Albacete, Ingeniería Biomédica en Cuenca, Matemáticas en Ciudad Real y Física en Toledo.

Según el rector, al igual que el Máster Dual en Energías Renovables, estos nuevos grados obedecen a razones estratégicas. "No solo atraerán y retendrán el talento, sino que aportarán valor a nuestro tejido productivo y social".

Apertura del curso de la UCLM. Foto: JCCM.

Asimismo, Garde también ha puesto en valor los avances que se han logrado en internacionalización, entre los que ha citado la adhesión a la Alianza Europea de Universidades a través del proyecto COLOURS. "Compartimos esta visión pionera con un centenar de universidades en Europa y nuestro objetivo común es transformar el espacio europeo de educación desde nuestros respectivos territorios".

En cuanto a la investigación, el rector ha afirmado que "ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando niveles de financiación y excelencia sin precedentes". "El ranking de Shanghái ha colocado a la UCLM, por primera vez, entre las 700 mejores universidades del mundo, a pesar de un contexto totalmente adverso en el que los sistemas universitarios español y europeo, que han empeorado en su conjunto".

Ley de Universidades

Por otro lado, Garde ha mostrado su preocupación frente al desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU), "que restringe todavía más la autonomía financiera de las universidades al no haber previsto financiación suficiente de manera previa a su aprobación".

Julián Garde, rector de la UCLM. Foto: JCCM.

Asimismo, ha propuesto al Gobierno de Castilla-La Mancha la creación de una Ley Regional de Universidad "con el objetivo de fortalecer el sistema universitario castellano-manchego, optimizar su rendimiento en enseñanza, investigación y transferencia de conocimiento y brindar las herramientas necesarias para una integración efectiva con el sistema productivo, social y cultural de la región".

De la misma forma, ha ofrecido al Ayuntamiento de Toledo colaboración para desarrollar sus estrategias en materia de turismo idiomático y de congresos.

"Una pieza clave" para Page

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha definido a la UCLM como "una pieza clave de la región" por lo que no van a ser "cicateros" con ella. Además, ha asegurado que Castilla-La Mancha se va plantear una Ley Regional de Universidad y que "no saldrá adelante si no hay acuerdo con la universidad".

En cuanto a los nuevos grados, ha valorado que "prácticamente ya se han consolidado" a juzgar por el "overbooking de estudiantes". "Uno de los próximos retos es estudiar la implantación de nuevos estudios".

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Ceremonia inaugural

La catedrática de Historia del Arte, Palma Martínez-Burgos, ha sido la encargada de abrir el acto, hablando sobre la figura de El Greco. La profesora ha hecho referencia a la exposición que acogerá el Palacio Real de Milán a partir del próximo mes de octubre con el título ‘El Greco. Un pintor en el laberinto’.

También se ha llevado a cabo la lectura de la memoria del curso académico 2022-2022 a cargo de la secretaria general, Isabel Gallego Córcoles. Esta ha hecho alusión a los 3,4 millones de superávit estructural con los que la UCLM cerró el ejercicio de 2022. Además, ha puesto en valor que la UCLM ha afianzado su alianza con instituciones públicas y privadas a través de las cátedras y las aulas. Gallego ha dado cuenta, también, de las iniciativas desarrolladas en cultura, deporte o transformación digital, y ha destacado el compromiso con la sostenibilidad.

Cabe destacar que la ceremonia ha estado amenizada por el 'Dúo Sante', integrado por Andrés Tejero Velázquez (flauta) y Moisés Sánchez González (guitarrista), acompañado por el cantante Víctor Manuel Martín Pizarro.

Sigue los temas que te interesan